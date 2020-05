La hostelería jaquesa considera "un gran paso" la eliminación de la tasa de las terrazas, pero cree que hay más medidas que se podrían tomar

El sector hostelero de Jaca aplaude la medida adoptada por el Ayuntamiento de Jaca respecto a la eliminación de la tasa de ocupación de terrazas para este 2020 pero considera que hay "más temas que tocar". Así lo ha explicado José Pérez, vocal de hostelería de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, Acomseja, que lleva ya tiempo manteniendo reuniones con el consistorio jaqués respecto al proceso de desescalada.

Algunos bares y restaurantes abrirán a partir de la próxima semana, "otros no, porque aún no salen los números, y si no va parejo a los horarios de salida de la gente a la calle tampoco tiene mucho sentido", explica el vocal de hostelería. Otra cuestión son los ERTE, “que si no son más flexibles, muchos establecimientos no podrán abrir porque no pueden empezar con todos los empleados”, asegura.

A partir del día 26, se permitiría la apertura del 50% de las terrazas y lo mismo del comedor interior, y junto a la comida para llevar “podría ser más rentable”. Y la situación mejoraría con la apertura de fronteras a nivel provincial. En este caso, creen que el Ayuntamiento de Jaca debería promocionar la ciudad como libre de covid-19.

No obstante recuerda que hay que tener calma y paciencia, porque "aunque muchos estamos deseando abrir nuestros establecimientos hay que tener en cuenta la situación en la que nos encontramos". También hay "inquietud", por saber cómo se podrán abrir los negocios.

La eliminación de la tasa de ocupación de terrazas por parte del Ayuntamiento, "es un paso importante, pero hay otros temas que hay que seguir tratando", subraya. Y para ello, llevan varias semanas manteniendo reuniones con el consistorio. También se estudiará en cada caso una posible ampliación de las terrazas. Con estas medidas, desde el Ayuntamiento se quieren paliar en parte los perjuicios que la crisis está produciendo en estos negocios, favoreciendo las condiciones para que el retorno a la actividad sea lo más llevadero posible.