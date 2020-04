"Es una barbaridad dejar en manos de los presidentes de las comunidades de vecinos el uso de las zonas comunes para niños"

A partir de este domingo, los menores de 14 años van a poder salir a la calle acompañados por un adulto que haya convivido con ellos durante la cuarentena impuesta por el coronavirus. Lo podrán hacer durante una hora -de 9.00 a 21.00 y en una zona no más distante de un kilómetro del domicilio- llevando sus juguetes, pelotas, bicicletas y patinetes, pero sin compartirlos con otros niños. Esas son las directrices anunciadas desde el Gobierno central, que deja en manos de las comunidades de vecinos el uso de los espacios comunitarios de las urbanizaciones. Ellas son las que tienen que decidir si dejan a los pequeños deambular por esos lugares guardando, eso sí, la distancia con otros residentes. Una decisión que no comparten.

Esta mismo jueves, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España remitió sendas cartas al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Derechos Sociales y Agenda, Pablo Iglesias, solicitando una normativa única de aplicación obligatoria. "Esta importante decisión no puede quedar al arbitrio de la decisión en el seno de una comunidad de propietarios (sin criterios científicos), sino que tiene que responder a estrictos criterios marcados por las autoridades sanitarias", reclaman, al tiempo que recuerdan que las reuniones de las comunidades han quedado aplazadas por el estado de alarma.

Para el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Miguel Ruiz, el problema fundamental es que no se está legislando "en condiciones". "Es una barbaridad que dejen en manos de los presidentes de las comunidades el uso de las zonas comunes. Mientras no haya ningún contaminado, bien. Pero en el momento que haya alguien infectado, ¿quién va a ser el responsable? ¿El presidente, el administrador, la comunidad? Yo desde luego no quiero ser el responsable y entiendo que el presidente tampoco, aunque sea el representante legal de la comunidad", cuestiona.

Con "verdaderos" problemas

Miguel Ruiz habla de que se están encontrando "con verdaderos problemas" en las comunidades de vecinos -hay entre 15.000 y 18.000 entre las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel-. Como ejemplo comenta el aviso que han recibido esta mañana de una comunidad de 50 pisos que quiere utilizar la terraza. "Dígame usted cómo preparamos esta historia. Se están haciendo las cosas a medias y necesitamos que tanto en esto como en el uso de la piscinas nos marquen una normativa y procedimientos a seguir", exige.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón también se refiere al hecho de que para que se autorice el uso de las zonas comunes se requiere un acuerdo de la junta de vecinos, algo que es inviable en estos momentos. "De momento, las juntas por videoconferencia no son para comunidades de propietarios; no son legales. ¿Cómo vamos a hacer una videoconferencia que cualquier vecino puede impugnar? Estos acuerdos son imposibles de adoptar en las comundiades cuando está prohida hacer una reunión de vecinos", critica.

"Estos acuerdos son imposibles de adoptar cuando está prohida hacer una reunión de vecinos. Y las juntas por videoconferencia no son legales"

Miguel Ruiz espera que "una vez más" el Gobierno rectifique. "El problema es que están consultando con unos expertos que no sé que expertos son. Más expertos que somos los administradores de fincas en cuestiones de comunidades no creo que sea un fulanito y un menganito de tal que vive en un chalé. Me da la sensación de que las personas que están legislando o no viven en una comunidad de vecinos o han pasado olímpicamente de la comunidad en la que viven. En una de 260 vecinos, ¿cómo voy a permitir que salgan los críos ahí y alguien se infecte?", se pregunta.

De momento y ante la inminente salida de los menores a la calle, él no es partidario del uso de esos espacios. "Vamos a olvidarnos de las zonas comunes porque lo que no podemos hacer es buscar una responsabilidad o cargar con una responsabilidad a una persona que no la tiene. Me refiero al presidente de la comunidad".

Este viernes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que Derechos Sociales está trabajando en la guía donde se contemplarán las diferentes casuísticas después de la petición sugiriendo que el Gobierno plantee una norma única para todas las comunidades de vecinos. "Los espacios comunes de vecinos son espacios privados, objeto de regulación comunitaria. El Gobierno va a especificar unos criterios pero van a ser los mismos que para los espacios públicos, los niños no podrán estar en grupos superiores a 3, deberán estar permanente acompañados de un adulto, no es aconsejable que estén más de una hora y no pueden coincidir en espacios de juego conjuntos", ha precisado.

Siga toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.