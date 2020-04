El valor del trabajo y que haya una renta básica, clamor del primer 1 de Mayo virtual

Tanto Daniel Alastuey , secretario general de UGT Aragón, como Manuel Pina, su homólogo en CC. OO, han llamado hoy a la participación masiva en la primera manifestación virtual del 1 de Mayo. Será el próximo viernes y por primera vez las redes sociales tendrán que conformar esa marea humana, que este año es imposible protagonizar en la calle y que habrá que tejer con millones de vídeos de personas y familias desde sus casas reivindicando el valor del trabajo.

El Covid-19 ha hecho que por primera vez en 131 años desde que se celebra el Día del Trabajo, las manifestaciones y tráficos de personas tengan que serlo por vía telemática, pero con el mismo mensaje : "La dignidad del trabajo que nos sostiene a todos en momentos tan complicados tiene que estar por encima del beneficio de unos pocos", ha señalado ambos sindicalistas en una rueda de prensa en que han comparecido por separado, y en la que han destacado que la epidemia "ha de servir para que triunfe lo colectivo frente a lo privado ".

Ambos han comenzado su intervención con un recordatorio a quienes han fallecido víctimas de esta pandemia, a "esa generación", ha precisado Alastuey, que "ha sido la más castigada". "Los mayores han pagado con sus vidas", ha recordado, para acto seguido centrarse en el reconocimiento a todos los trabajadores de servicios esenciales, desde sanitarios a transportistas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y especialmente a "quienes trabajan en sectores precarizados y feminizados", es decir a "todas esas mujeres que nos cuidan y nos salvan la vida", ha dicho, sin olvidar aplaudir también el esfuerzo de todos los empleados que han visto rebajados sus ingresos, que están en ERTE y a los más perjudicados, que ya han perdido hasta el trabajo.

"No hemos podido impedir un millón de despidos en España, 25.000 de ellos en Aragón", ha subrayado Manuel Pina. "No podemos esperar un ingreso mínimo vital o renta básica o como se quiera llamar porque ya hay personas que ya no tienen ni para bajar a comprar". El Gobierno, reconoce, "ha hablado de mayo, pero hay que activarla cuanto antes aunque sea de forma provisional", ha añadido.

Es imprescindible un "mayor escudo social", ha reclamado Alastuey. No se puede permitir que los trabajadores, como ocurrió en 2008, vuelvan a ser los paganos de esta situación. Y en este sentido, ha pedido prolongar más los ERTE, así como las ayudas que doten de liquidez a las empresas para que no se destruya más empleo. Ha reclamado también la puesta en marcha de protocolos de seguridad que garanticen en todos los sectores una vuelta segura al puesto de trabajo y por supuesto, una renta mínima vital te para proteger a todos esos colectivos que estaban en la economía sumergida y se han visto en la alegalidad.

"Hay que repensar el modelo económico", ha advertido Alastuey, y reconocer "el valor del trabajo" por encima de todo, "frente al beneficio de unos pocos" y sacar también de esta pandemia la lección de que lo digital ha venido para quedarse y que puede ser una herramienta de conciliación. Asimismo, ha añadido, "Hay que repensar la globalización y reflexionar sobre el daño que ha ocasionado "tener la producción de material indispendable en terceros países a los que ahora no tenemos acceso".

"Los servicios públicos de este país nos están salvando", ha recordado Alastuey. "Sin los recortes que han sufrido nos hubieran permitido afrontar esta crisis de otra manera", ha indicado remarcando ahora más que nunca "el valor de lo colectivo frente a lo privado" e insistiendo en la gran necesidad de pactos para reconstruir la economía. "La carga no la pueden asumir los trabajadores". Todavía hay un diferencial de de seis puntos entre la fiscalidad española y la de otros países de la Unión Europea. "Grandes plataformas tecnológicas como Netflix o Amazon no pagan sus impuestos en este país" y todo eso es lo que hay que mirar, ha avisado. "Si no garantizamos que la vuelta al trabajo sea segura, difícilmente se reactivará el consumo, la actividad y la demanda, es decir, en "la salud y el trabajo" está la llave de todo. "Si no salimos concienciados de que hay que cuidar la salud laboral no habremos aprendido nada", ha destacado, ante la celebración el próximo 28 de abril del día de la Seguridad y Salud Laboral.

En cuanto a los actos de esta reivindicación "global e internacional" del Primero de Mayo, Pina ha recordado que la difusión será digital, así como todo lo que se ha organizado para el próximo viernes y que pasa primero a las 10 por una comparecencia de los secretarios confederales de CC. OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, a continuación de los responsables en Aragón y ya a las 11 horas el homenaje a los servicios esenciales que en "este momento sostienen a la sociedad y que son no solo públicos sino privados como todo el trabajo en residencias, los que nos proveen de alimentos, la limpieza, la energía, la logística, las telecomunicaciones, etc". Tras brindarles el reconocimiento a todos, ha explicado Pina, habrá una manifestación virtual de 12 a 13.30 que protagonizarán los vídeos de la gente que pueda grabarse para, pese a estar confinados, darle la máxima visualización posible al primer 1 de Mayo de estas caracerísticas. Una celebración virtual que continuará por la tarde con un gran concierto y participación de intelectuales y protagonistas de la Cultura a partir de las 18 horas en el que intervendrá el rapero aragonés Kase O. La celebración terminará con un gran aplauso a las 20 horas.

"Sectores que no tenían ninguna valoración ni reconocimiento social y en los que se cuestionó la doble subida del Salario Mínimo Interprofesional se han revelado más importantes que nunca", ha incidido Pina, ya que "no han dejado de trabajar ni durante el confinamiento". Por eso, hay que garantizarles, ha concluido, "protección y derechos cuando salgamos de esto". Asimismo, ha exigido "retornar a lo público lo que se le ha recortado estos años". Y reivindicar este 1 de Mayo que lo primordial ahora es "salvar vidas, empleos y empresas" y el día después prepararnos para que la actividad se vaya normalizando.