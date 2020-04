Educación ofrecerá a los alumnos un programa de recuperación emocional

La DGA impulsará un programa de recuperación emocional para los alumnos el próximo curso. Así lo planteó ayer el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, en una comisión por vía telemática en la que explicó que, aunque el retorno a las aulas va a ser "muy difícil", tratará de recuperar la "convivencia" al menos una semana. "En la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, soy partidario de que los alumnos se reintegren durante un periodo de tiempo a final de curso, para favorecer las relaciones entre compañeros y con el profesorado", señaló Faci, volviendo a insistir en que la educación es "un proceso continuo», que debe favorecer la promoción de curso «con un plan de refuerzo".

Dicho plan, que se pondrá en marcha en septiembre, tendrá "muy en cuenta" a los alumnos que durante este periodo de confinamiento han sufrido alguna "desventaja" debido a la denominada "brecha digital", y buscará fortalecer las relaciones de convivencia entre alumnos, así como aquellos aspectos emocionales que se hayan podido ver alterados durante el estado de alarma.

En ese sentido, y tras ser cuestionado por Pilar Cortés (PP), Faci remarcó que en este final de curso "habrá una evaluación donde se verán las competencias adquiridas y no será un aprobado general para todos", pues las competencias no adquiridas "serán objeto de recuperación". Asimismo, el titular de Educación explicó que plantean adelantar a junio las pruebas extraordinarias. "En septiembre no tienen justificación ni valor pedagógico, salvo en Bachillerato", remarcó.

Ayuda a la escuela infantil

Otro de los temas abordados en la comisión fue el apoyo a los Centros Privados de Educación Infantil de Primer Ciclo homologados por el Gobierno de Aragón. En su comparecencia a petición del Grupo Popular, Felipe Faci adelantó que próximamente mantendrá una reunión con representantes de estos centros, y además se aprobó una proposición no de ley presentada por Ciudadanos sobre este aspecto.

