Las mascarillas, un obstáculo añadido para las personas sordas

Las mascarillas son un buen elemento de protección siempre y cuando no supongan una barrera para la comunicación como sucede con las personas sordas. El hecho de que impidan leer los labios crea ansiedad y desasosiego a quienes sufren algún tipo de discapacidad auditiva que, además, se suma a la habitual falta de información adaptada a lengua de signos. Estas circunstancias pueden agudizar el aislamiento de un colectivo, que en Aragón forman parte más de 11.000 personas (casi un millón en toda España).

Las habituales mascarillas, opacas y oscuras, hacen que el acceso a la información encuentre un obstáculo añadido, por lo que en algunas comunidades han comenzado a fabricarse protecciones transparentes que permiten ver los labios del usuario. Las personas sordas también serían más partidarias del uso de máscaras transparente (esas viseras como de soldador), porque ellos requieren también estar cerca del orador y consideran que son una protección efectiva. “Sabemos que hay voluntarios fabricando mascarillas con una ventanita transparente en el centro para facilitar nuestras necesidades comunicativas, pero de momento están pendientes de una homologación”, explica (por videollamada con intérprete) Jesús Carlos Laiglesia, responsable de relaciones institucionales de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (Asza).

Se añade un plástico transparente a la altura de la boca consigue que se pueda leer los labios

“La auditiva es una discapacidad invisible, físicamente es complicado saber si una persona es sorda o no, salvo cuando se comunica en lengua de signos o si lleva prótesis visibles. Por ello y tal vez debido a la falta de concienciación de la sociedad, la crisis de la pandemia de coronavirus les hace más vulnerables”, razona Marisa Crespo, directora de Aspansor (Asociación de Padres de Niños Sordos de Zaragoza).

Otro frente abierto es el del acceso a la información porque, si bien ahora lo han corregido, en las primeras comparecencias y ruedas de prensa no contaron con un intérprete en lengua de signos en la televisión pública, sino únicamente subtitulado. “En las comparecencias de Lambán, por ejemplo, tenemos que llevarlas al lenguaje de signos a través de YouTube porque no está previsto que participe un intérprete”, explican en Asza. Además, tanto al 112 como otros teléfonos de información sobre el coronavirus también son un escollo para personas sordas y, de hecho, en los test de síntomas del Salud Informa, al final, instan a llamar a un número de teléfono, cosa que tampoco pueden hacer sin ayuda.

La reina Letizia, en videoconferencia con la Confederación Estatal de Personas Sordas. EFE

El problema, no obstante, no son tanto estas declaraciones oficiales como mil y un vídeos que se viralizan en las redes con recomendaciones de los sanitarios que a las personas sordas no les llegan completos. Comentan en Asza que en el ámbito sanitario se están fomentando las consultas telemáticas con videollamadas e intérpretes, pero que también hay otras situaciones cotidianas (en las tiendas o en los bancos) que agudizan estos días su vulnerabilidad.

Las inquietudes de las personas sordas son las mismas que tiene el resto de la población: desde qué sucede con los mayores en las residencias hasta cuáles son las consecuencias laborales tras el cierre de las empresas. Destacan estos días, no obstante, las referidas a plazos administrativos que deben hacer desde casa y las dudas relacionadas con el ámbito sanitario. "No saben si pueden acudir al hospital en caso de síntomas, cómo comunicarse con los médicos de atención primaria o si van a disponer de servicio de interpretación en lengua de signos", explican.

“En circunstancias normales ya existe la necesidad de luchar para que se atiendan sus necesidades como ciudadanos de pleno derecho y que no se sean excluidos. En una pandemia que evoluciona tan rápidamente, la información es aún más esencial”, continúa Crespo. La demanda de servicios de videointerpretación desde el inicio del estado de alarma se ha visto incrementada y también se hace más uso de aplicaciones como TechniApp, en la que los usuarios pueden comunicarse con los servicios públicos a través de intérpretes voluntarios y gratuitos.

Un último ámbito en el que puede aumentar el riesgo de marginación de las personas con discapacidad auditiva es el escolar. “A muchos alumnos les es muy difícil seguir clases ‘online’. Muchos sitios web, aplicaciones y programas no son accesibles para los estudiantes sordos, lamentan desde la Asociación de Padres de Niños Sordos de Zaragoza. Jesús Carlos Laiglesia, no obstante, explica que el departamento de Educación de la DGA sí reaccionó a tiempo y puso a disposición vídeos y tutoriales con intérpretes para que los alumnos sordos sepan cómo son los deberes que tienen que hacer en casa. De hecho, este sistema ha sido loado y copiado por otras comunidades autónomas.

