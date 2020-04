Villel (Teruel) no realizará test hasta que la DGA "mande un especialista" al centro de salud

El Ayuntamiento de la localidad turolense de Villel no realizará tests de diagnóstico del coronavirus hasta que el Servicio Aragonés de Salud del Gobierno regional "envíe un especialista" al centro sanitario del municipio. "No hemos realizado ningún test porque no tenemos a nadie que sepa hacerlos y lo lógico es que lo hiciera el Salud. Si lo hacemos nosotros no sé si será efectivo o meteremos la pata", ha señalado el alcalde Juan José Gómez, en declaraciones a Europa Press.

El edil ha considerado que el proceso de detección del patógeno "debería estar controlado" por el Servicio Aragonés de Salud porque son "gente especializada" en las pruebas diagnósticas. El municipio de Villel no ha registrado, por el momento, ningún caso confirmado de coronavirus y el Consistorio se ha centrado en las labores de prevención de contagios.

A este respecto, Gómez ha indicado que el Ayuntamiento está "a la espera" de que la Comarca Comunidad de Teruel especifique "lo que se puede pedir" desde cada localidad para llevar a cabo una compra de 400 mascarillas y sendos pares de guantes y repartirlos entre la población.

"Se solicitó a la comarca que nos mandaran algo de material pero no lo hemos recibido. Nos tienen que decir lo que podemos pedir como Ayuntamiento y desde ahí llevamos la idea de repartir guantes y mascarillas a los vecinos", ha precisado. Gómez ha recordado la "dificultad" de conseguir material de protección homologado, al tiempo que ha explicado que vecinas del municipio "aficionadas a la costura" han confeccionado mascarillas de "doble cara de tela" que se han enviado al Asilo San José de Teruel.

El edil ha apuntado que el operario del Ayuntamiento que se encarga de la desinfección de las calles es "el único" que ha podido disponer de equipos de protección para efectuar su trabajo. "No hemos repartido más porque sólo teníamos para este trabajador". Según el alcalde, Villel "tiene pocos habitantes pero es muy grande", por lo que hay calles "más pequeñas" tienen que ser descontaminadas "a mano" por un operario del Consistorio que realiza la limpieza con una mochila de desinfección.

Las vías más amplias han sido limpiadas por tractores cedidos de manera voluntaria por los vecinos de la localidad y también se ha contado con la asistencia de los Servicios de Prevención de Incendios.

Asimismo, desde la Comarca Comunidad de Teruel se ha puesto a disposición de los ayuntamientos un servicio de asistencia social para atender a las personas mayores aunque el alcalde ha asegurado que en el municipio no se ha utilizado porque las personas de más edad "están siendo atendidas por sus familiares".

Gómez ha indicado que los vecinos de Villel "están llevando bien el confinamiento" y que "sólo salen a comprar el pan". Además, a su juicio, los niños que podrían ser "los que peor lo pasasen" han resultado ser "los que se adaptan mejor", ha finalizado diciendo.

