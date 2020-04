Inspección de Trabajo abre 184 expedientes por incumplir las normas de prevención y salud

El organismo autónomo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha tramitado hasta ahora un total de 184 expedientes por incumplimientos en las medidas de prevención para frenar los contagios por el coronavirus. Al tratarse de una pandemia que afecta a toda la población, explicó Román García Oliver, director territorial de Aragón, la unidad de gestión de la crisis que se ha creado no puede centrarse solo en el riesgo laboral sino que debe abordar todos los incumplimientos con los criterios fijados por el Ministerio de Sanidad.

En todo caso, tras el seguimiento realizado en las tres fases del coronavirus -del 14 de marzo al 29, del 30 al 12 de abril (‘hibernación’ de la actividad) y desde el día 13 en que se ha ido recuperando-, en Aragón, la inspección ha tramitado 136 expedientes sobre aspectos sanitarios y de prevención de riesgos (121 en Zaragoza, 13 en Huesca y dos en Teruel); 33 actuaciones sobre aspectos laborales (30 en Zaragoza y tres en Huesca) y otros 15 en materia de ERTE, en total 184 expedientes abiertos, no todos ellos finalizados, precisó el director territorial.

García Oliver indicó que las ITSS de Aragón mantienen un servicio telefónico para atender todo tipo de dudas "sobre las medidas de protección, la aplicación de los ERTE, cómo articular el permiso retribuido recuperable, despidos, denuncias de empresas que no pararon su actividad, etc.".

Y en este sentido, precisó que las actuaciones por denuncias de incumplir las medidas de prevención se han dado tanto en empresas normales como en las de carácter sanitario. En ambos casos, detalló, "se envía una advertencia y en caso de incumplimiento se notifica al Ministerio de Sanidad". Asimismo, detalló, "se puede iniciar un procedimiento sancionador por la ITSS", si bien "hasta ahora no se ha iniciado ninguno" al estar abiertos procesos judiciales respecto al sistema sanitario público.

Desde UGT Aragón, José de las Morenas reconoció no haber atendido denuncias si bien aseguró "estar recibiendo muchas quejas por falta de EPI y la dificultad de conseguirlos y críticas de que se están usando mascarillas artesanales que no sirven".

Luis Clarimón, de CC. OO. Aragón, comentó que "delegados de los sectores de la construcción y del campo nos llaman porque en las furgonetas de empresa no se respeta que en cada fila se siente uno; que en algunas obras no se cumple tampoco la distancia y que los que echan el hormigón están cabeza con cabeza o en las garitas que hacen de vestuarios entran varios a la vez". Asimismo, indicó que "de residencias de ancianos y centros que atienden a personas con discapacidad les dicen que no tienen mascarillas ni equipos" y les llegan también quejas de que "no se atiende la especificidad de personas sensibles con especial riesgo a la hora de reenganchar al trabajo".