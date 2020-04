Opel PSA instala desde cámaras termográficas a pilas lavamanos en la fábrica para cuando se vuelva al trabajo

Por unanimidad toda la parte social de la planta de PSA en Figueruelas ha dado el visto bueno al protocolo de medidas de prevención reforzadas que la compañía ha implementado en la fábrica, de manera que sea posible la reanudación de la actividad de un modo seguro para los trabajadores cuando la dirección tome la decisión.

En la visita que han cursado hoy a la fábrica los sindicatos han comprobado que las medidas responden a tres ejes: medidas de higiene, organizativas y técnicas y de protección individual y colectiva – que, a su vez, "requieren una específica formación e información al personal, de manera que resulte posible su rigurosa aplicación una vez que tenga lugar la reanudación de la actividad productiva", según han indicado desde la compañía.

En medidas de higiene se ha establecido:

Accesos a la planta: Se realizarán las entradas y salidas a la planta por las 3 puertas habituales (3, 4 y 5). El flujo de personas se ha marcado en el suelo para garantizar las distancias de seguridad entre empleados, lo que vendrá apoyado por la gestión de la bajada de los autobuses que no se permitirá, hasta que la situación en las filas de entrada lo permita.

Se instalarán en las puertas 3 y 5 cámaras termo gráficas de control de temperatura, con el objetivo de garantizar que ningún empleado accede a la planta con temperatura alta, considerándose este uno de los factores más significativos a tener en cuenta a la hora de implantar medidas de protección colectiva. Cuando el resultado de esta medición de temperatura fuese superior a 37,5º, se aislará a las personas y se avisará al servicio médico.

Los accesos por la puerta 4 se mantendrán solamente para los visitantes y para el periodo entre cambios de turno. Al resto de los empleados se les indicará que deben acceder por las puertas 3 y 5. En todas las puertas de acceso se señalizarán las consignas higiénicas recordando la prohibición de entrar si se presentan síntomas.

Señalización y gestión visual en el interior de la planta: En el interior de la planta, así como zonas comunes, vestuarios, oficinas, salas de reuniones, etc. se han señalizado en el suelo las distancias a respetar, se han realizado cambios en la disposición de máquinas vending, clausurado fuentes y maquinas dispensadoras que no mantenían las distancias de seguridad, marcado salas de reuniones, instalado mamparas separadoras en pilas lavamanos, etc. se han identificado también sanitarios a utilizar en baños, etc. Todo ello con el objetivo de facilitar al máximo la consigna de mantener una distancia mínima entre empleados.

Autocontrol del estado de salud: Se define un check-list de autocontrol del estado de salud de cada empleado a fin de facilitar que cada trabajador realice seguimiento de posibles síntomas, tanto en los 14 días anteriores al inicio de actividad, como de modo diario, una vez iniciada ésta. El objetivo de dicho proceso es que sólo las personas que no presenten síntomas accedan al Centro.

El primer día de acceso a la planta se les solicitará a todos los empleados que acrediten que no han presentado síntomas durante los 14 días anteriores a la incorporación por medio de documento firmado o en su defecto que lo completen y entreguen ese mismo día.

Higienización de la zona de trabajo y uso de EPIs: La planta ha establecido rutinas de limpieza e higienización de las zonas comunes, adicionales a las que se realizan habitualmente. Entre otras, diariamente se va a “fumigar” las zonas de alto tránsito tanto en el interior como en el exterior de la planta. De forma adicional a estas pautas de limpieza reforzada desplegadas en la panta, se han definido TIS, Instrucciones de trabajo, para distintas zonas y puestos de trabajo con el detalle del alcance.

Lavado de manos: En el caso del personal en puestos vinculados a una línea de producción, las pausas establecidas facilitan que se pueda realizar de forma frecuente el lavado de manos. Para esto se dispone de pilas lavamanos a lo largo de la planta que, además, han sido adecuadas por medio de mamparas separadoras

Medidas organizativas y técnicas

Pausas Se establecerá un sistema de pausas bien con “pausero” o bien con incremento de tiempo de las mismas, de manera que las personas dispongan de tiempo para su aseo personal y para llevar a cabo la desinfección periódica de su zona de trabajo, útiles/herramientas y medios de control.

Distancias: En los puestos de trabajo de líneas móviles, cada puesto se encuentra delimitado en el suelo, por medio de las marcas amarillas de inicio y fin de estación. En general, los empleados trabajan dentro de estas zonas, lo que permite mantener una separación de aproximadamente 1 metro entre las personas; cuando por circunstancias asociadas al proceso productivo ello no fuese posible, se dotará de los equipos de protección individual adecuados con pantalla facial.

Horarios: Asimismo, se han planificado los turnos de producción para evitar aglomeraciones en la entrada y salida de los turnos y favorecer que accedan al centro la menor cantidad posible de empleados. De forma que los primeros días se incorporarán tan solo los empleados de la línea dos, en uno de sus turnos, produciéndose posteriormente las incorporaciones de empleados de los otros turnos y líneas de forma escalonada.

Organización de reuniones: Se limitará la realización de reuniones presenciales, animando las telemáticas. En caso de que no sea posible, estarán marcados los asientos a utilizar.

Equipos de protección individual y sistemas de protección colectiva

Equipos de protección individual: A cada trabajador se le facilitarán mascarillas, gafas de seguridad y gel hidroalcohólico.

Además, se dotará de pantalla facial a las personas en puestos que trabajen en proximidad inferior a 1 metro de manera continuada

Protección de personal sensible: PSA-Planta de Zaragoza, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad han evaluado la presencia de personal trabajador especialmente sensible, para decidir si las medidas de protección adoptadas por la empresa hacen que se den las condiciones para realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora, o por el contrario es recomendable que el empleado no asista al trabajo durante un periodo de tiempo determinado.

Sistema de protección colectiva y zonas de uso común:

Vestuarios: El acceso a los vestuarios debe limitarse al mínimo imprescindible, reservándose de modo preferente para las personas que trabajan en zonas en las que se puedan ensuciar. Se aconsejará a las personas acceder ya al Centro con su ropa de trabajo y zapatos de seguridad. Se tratará de evitar el uso de las duchas que, salvo necesidad específica, permanecerán cerradas para minimizar riesgos, evaluándose específicamente tal limitación en el ámbito del Comité de Seguridad y Salud una vez que se inicie el periodo estival. Además, el acceso a los vestuarios quedará abierto y el número de personas que accedan simultáneamente a los mismos será limitado.

Comedor: durante las primeras semanas de reanudación de la actividad permanecerá cerrado.

Vending: Para garantizar la distancia de seguridad entre las máquinas de vending, allí donde sea necesario y posible, se buscará una redistribución de las máquinas.

Agua: Los grifos de las fuentes existentes en el Centro permanecen fuera de servicio; se pondrán a disposición de cada trabajador agua embotellada.

Traslados: Para el acceso al Centro se recomendará el transporte individual y, en caso de que no sea posible, que el vehículo compartido se limite a un máximo de 2 personas, sentándose el pasajero en la parte trasera opuesta al conductor. Los que vengan en autobus tendrán que utilizar filas escalonadas y seguir las recomendaciones que se les den.

Por último, en el protocolo consensuado con el comité de empresa de la factoría zaragozana se incluyen acciones de formación, información a plantilla y proveedores.