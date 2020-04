PSA Zaragoza ofrece iguales condiciones para el segundo ERTE que para el primero

La dirección de la factoría zaragozana de PSA se ha comprometido hoy a complementar este nuevo ERTE que está negociando con el comité igual que el primero. Así lo ha trasladado a la representación de los trabajadores en la reunión que las partes acaban de celebrar telemáticamente. Así, el grupo francés complementará al 80% el salario bruto de los afectados por el ERTE durante los 40 días, hasta el 31 de julio que lo va a aplicar, si bien la afectación individual puede llegar a ser de 70 jornadas de máximo. Las vacaciones no se verán afectadas por esta medida de ajuste ni tampoco las extras que se complementarán en los mismos términos señalados.

Los sindicatos han pedido que se excluya de este segundo ERTE a los trabajadores más veteranos, los nacidos en 1959 (que ya tenían pactado un ERE extintivo y de los que solo a algunos les había dado tiempo a firmar un contrato de relevo en caso de haber optado por esta vía en lugar de la de rescisión del contrato), así como a los nacidos en 1960 y 1961, para que después de tantos años de trabajo para la empresa no vean perjudicada su salida. Asimismo, el comité ha pedido dejar fuera del ERTE a los empleados temporales y a los relevistas. Sin embargo, por ahora PSA solo les ha dicho que sí a estos dos últimos colectivos.

Mañana, dirección y comité volverán a reunirse para negociar este segundo expediente. Pese a ser festivo, desde la compañía les han indicado que corre cierta prisa tener un ERTE aprobado para cuando termine el anterior pactado hasta el 12 de abril, que es cuando vencía la causa de fuerza mayor por la que se solicitó. "Nadie sabe cómo el Gobierno va a contemplar esa prórroga del estado de alarma que se piensa será hasta el 26 de abril ni cómo piensa computar los nuevos días de ERTE que se presenten. Hasta ahora había puesto el contador a cero, pero a partir de ahora se desconoce", explican fuentes sindicales. De ahí que tener un colchón por si acaso lo antes posible sea importante. Por eso, este Jueves Santo van a seguir negociando.

Aunque en la reunión de hoy no se haya dicho nada sobre la fecha de arranque en Figueruelas, la compañía ya ha mencionado en varias ocasiones que no se puede estar mucho tiempo sin ingresos y que hay que ir preparando una vuelta progresiva y segura. Cuando ya otros fabricantes como Volkswagen Navarra y Ford han dado fechas del 20 y 27 de abril para la vuelta a la actividad, es previsible que el grupo francés tampoco se demore. Por eso, hay que tener lista cuanto antes esta herramienta de flexibilidad que permita con todas las garantías de seguridad y salud laboral poner en marcha la producción en cuanto se pueda.

Sin ninguna confirmación oficial, circulan informaciones desde dentro de la factoría de que la actividad en la línea 2, la del Corsa podría retomarse ya en un turno el día 15 por la mañana y ya el 20 de abril en los tres turnos, mientras que la de la línea 1, por la que pasan el Crossland X y el C3 Aircross no volvería a producir hasta el 27 de abril. Pero PSA insiste por ahora en que no hay fecha de arranque.

Previsiblemente, Adient, Bosal, Lear, Ti Group, junto a la mayoría de las auxiliares irán a la negociación de un segundo ERTE, del mismo modo que lo ha hecho el constructor PSA. Así lo ve Juan Arcéiz, responsable del Metal en UGT Aragón. “Todo aquel proveedor que no lo tenga pedido por fuerza mayor cuya vigencia de aplicación es más amplia, va a solicitar un nuevo ERTE por causas organizativas para poder flexibilizar la vuelta al trabajo”. Es la única manera, dice, de que “el grifo se vaya abriendo poco a poco; esto no es como algunos piensan un arranque como en otras ocasiones, de golpe, sino que va a ser lentamente porque el consumo va a seguir retraído unos meses, que “serán de impasse” y la recuperación va a ser larga”, anticipa. "No quiero pecar de pesimista, pero esto se va a arrastrar durante todo el verano".

Jorge Ruiz de Lazcano, responsable de Industria en OSTA, considera que “casi todos los proveedores van tener que negociar un segundo ERTE, más por prevención que por producción” ya que “van a necesitarlo para una reanudación lenta de la actividad en las fábricas de coches”.

"Este va a ser un verano muy raro, que en algunos sectores en concreto casi habrá que dar por perdido”, pronostica Manuel Pina, secretario general de CC. OO. ya que no va a ser tan fácil para algunos negocios levantar la persiana si no hay demanda. Sí le preocupa que pueda darse un aluvión de ertes en distintas actividades por este motivo, más que en propio sector de la automoción.