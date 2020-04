Beamonte pide a la DGA que elabore planes de acción social y económicos

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha pedido al Gobierno de Aragón que elabore planes de acción social y económicos para paliar el impacto del covid-19. Ha enviado un mensaje de ánimos a los afectados y ha expresado su pésame y cariño a las familias de las víctimas.

"Este dolor insoportable que sentimos va unido a un agradecimiento inmenso a quienes trabajan sin descanso. Gracias, nunca una palabra se quedó más pequeña para expresar lo que sentimos", ha afirmado Beamonte quien ha querido tener un recuerdo también para el conjunto de los 731 alcaldes de los municipios aragoneses "que están trabajando sin descanso por sus vecinos".

Beamonte ha hecho este reconocimiento durante la reunión de los portavoces parlamentarios con el Gobierno de Aragón celebrada esta mañana, donde ha urgido a elaborar los planes de acción social y económicos para "dar garantías a las familias".

El presidente del PP de Aragón ha hecho hincapié en la necesidad de que esos planes den cabida a las propuestas del conjunto de fuerzas políticas, porque todos "debemos empujar y arrimar el hombro para que cuando pase esta pesadilla nadie se quede atrás".

Asimismo, ha considerado fundamental que el Ejecutivo aragonés sea capaz de adelantarse "porque será garantía de una gestión correcta", alertando de "los efectos de la falta de previsión que estamos viendo día tras día".

Para Luis María Beamonte, es esencial que el Gobierno de Aragón "ponga en marcha un Fondo Específico de Emergencia Social; la revisión de los límites para percibir ayudas; agilizar los procesos de valoración administrativa para personas dependientes; agilizar el pago de todas las ayudas y tener una rápida respuesta a las situaciones de vulnerabilidad que, lamentablemente, van a aumentar en los próximos meses".

"Tenemos que proteger a las familias, en todos los ámbitos, es nuestra obligación, y es posible desde la unidad. Los aragoneses deben percibir ya que las administraciones van a estar a su lado para facilitarles la vida, tenemos que ofrecer ya señales inequívocas de esperanza", ha dicho.

Plan de reactivación económica

El líder de los populares aragoneses ha insistido también en la necesidad de un plan de reactivación económica porque "los efectos de la pandemia están siendo devastadores". En este sentido, ha puesto de manifiesto "la necesidad inmediata de rebajar la presión fiscal sobre las familias, los autónomos y las empresas aragonesas" ya que "quien no tiene ingresos no puede pagar impuestos, a cero ingresos cero impuestos, esa es la premisa esencial", ha afirmado.

Por ello, ha apostado por paralizar el pago de impuestos, de que la Comunidad Autónoma apruebe ayudas directas a los autónomos, que se avance en un rebaja del tramo autonómico del IRPF, de las deducciones y bonificaciones fiscales en todos los ámbitos que están contemplados, a la vez que se amplíen a aquellos que sean necesarios y que se ponga en marcha un plan de medidas destinados a las familias cuyos ingresos se vean afectados por la covid-19.

"Además, Aragón debe trabajar ya en medidas estructurales que le permitan hacer frente a todo lo anterior y que van desde eliminar la limitación de transferencias entre secciones presupuestarias hasta solicitar al Gobierno de España un programa de créditos blandos para las comunidades autónomas para hacer frente a la recesión motivada por la Covid-19, entre otras cosas", ha señalado Luis María Beamonte.

También ha lamentado el profundo daño que esta crisis ha hecho ya al tejido productivo aragonés, que "necesita financiación y liquidez y para los que la actuación de las sociedades de garantía se puede quedar corta con las cantidades ya previstas en los presupuestos".

"El momento es muy diferente al de la aprobación del presupuesto, por lo que es necesario que el Gobierno de Aragón se plantee la financiación de nuestro tejido productivo a través de subvenciones directas", ha aseverado.

"El Gobierno tiene que dar ya pasos para que, a la salida de la crisis sanitaria, que es lo más importante, las familias no tengan que enfrentarse solas a la situación económica. Los ingresos de muchísimas familias se han reducido y se van a seguir reduciendo, y debemos ser previsores, debemos trabajar juntos y transmitir ya un mensaje de esperanza a la sociedad aragonesa", ha continuado.

Luis María Beamonte ha recalcado al Gobierno de Aragón que cuenta con la lealtad del PP de Aragón para hacer frente a la pandemia y a las consecuencias de la misma, pero ha recordado al presidente que "debe usar esa unidad de la sociedad aragonesa, usar la legitimidad que le da su cargo de presidente de Aragón, para exigir al Gobierno de España un mayor grado de eficacia".

Ha manifestado que "la lealtad es también aportar aquello que consideramos que se puede hacer mejor con el único objetivo de arrimar el hombro y ayudar al conjunto de la sociedad".

"No puede ser que tres semanas después estemos prácticamente igual que al principio, sin material para nuestros sanitarios y cuidadores, sin test suficientes para el personal sanitario y los trabajadores de las residencias de mayores", ha opinado.

A esto ha añadido que "no puede ser que no hayan hecho test al conjunto de mayores que residen en residencias con casos detectados", abogando por "exigir eficacia a este Gobierno de España", ante lo que "el presidente de Aragón cuenta con nuestro respaldo, porque esto no va de ideologías, esto va de frenar la pandemia".

Beamonte ha reclamado ya "material suficiente para nuestros sanitarios, que están dando lo mejor, mostrando de lo que es capaz la sociedad aragonesa y española, y a los que tenemos que responder dotándolos de los equipos de protección necesarios. Lo que se tiene que hacer extensivo a las residencias de mayores, son los más vulnerables, son nuestros padres y abuelos y tenemos que protegerlos, tenemos la obligación de cuidarlos, de transmitirles esperanza y de que sepan que no los dejamos abandonados a su suerte", ha concluido.

