Lambán se disculpa por sugerir a los jueces que "hagan mascarillas"

Javier Lambán se disculpó telefónicamente ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, por unas palabras que no fueron "afortunadas". Así se zanjó una polémica declaración del presidente aragonés este miércoles. "Les sugeriría a los jueces que se pusieran a hacer ellos mismos mascarillas, y a lo mejor de esa forma podríamos cubrir suficientemente los hospitales y todos los servicios", dijo por la mañana el presidente. Y no se quedó ahí. Instó a quienes denunciaron la falta de material ante los tribunales a que tengan "más altura de miras y se pongan a arrimar el hombro". Así expresó el presidente de Aragón su malestar por los autos judiciales que instan a la DGA a la entrega de material sanitario en 24 horas, tras solicitar los sindicatos médicos esa medida cautelarísima. Jueces, médicos y enfermeras expresaron públicamente su indignación con un comentario que vieron "inapropiado»"

"El Estado de derecho no está en cuarentena ni confinado", le advirtió Bellido, que recordó que el carecer de material suficiente "no justifica el menosprecio de quien acude a los tribunales solicitando la protección de sus derechos, ni de los jueces que resuelven estas peticiones que, además, son susceptibles de recurso si no se comparten".

No salían de su asombro médicos y enfermeras aragoneses que, casi al unísono, tacharon estas declaraciones de "irresponsabilidad" por parte del presidente de Aragón porque, según denunciaron, "no solo sigue sin tomar las suficientes medidas de protección, sino que además arremete contra quienes damos en esta lucha todos los días suficientes muestras de trabajar a lomo caliente, tanto médicos de Atención Primaria y Hospitales como enfermeros, celadores, personal del IASS, cuerpos y fuerzas de seguridad y otros colectivo".

El presidente de la junta de personal del sector sanitario de Huesca, Ramón Boria, fue a más y recordó que "ningún médico se niega a atender a un paciente por no tener equipos de protección individual. Aunque sea con mascarillas de tela los vamos a ir a ver", enfatizó, pero es evidente, añadió, que es la Administración "la que tiene la capacidad de conseguirlos". También el presidente del Colegio de Médicos de Teruel, Ismael Sánchez, calificó de "desafortunadas" las declaraciones de Lambán, y explicó que si piden material de protección es "para no contagiar a la población", y recordó que la DGA tiene "la obligación de proteger a su personal sanitario".

