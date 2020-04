Lambán, ante la orden de proveer de material a los sanitarios, sugiere a los jueces que se pongan a hacer mascarillas

El presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha sugerido a los jueces que se pongan a hacer mascarillas "y a lo mejor de esa forma podríamos cubrir suficientemente los hospitales y todos los servicios que necesitan" este tipo de material para hacer frente la lucha contra el coronavirus COVID-19.

Así lo ha dicho en rueda de prensa, después de que el Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza adoptara el viernes pasado una medida cautelarísima tras la denuncia del sindicato Fasament, para que el Gobierno de Aragón proveyera en 24 horas de material de protección al personal sanitario y sociosanitario que trabaja con pacientes con coronavirus.

Este martes, los Juzgados de lo Social de Huesca y de Teruel también han dado la misma orden al Ejecutivo en el mismo plazo de 24 horas. En este punto, Lambán ha instado a los denunciantes, es decir, a Fasament, que, en estas circunstancias, "tuvieran más altura de miras y se dedicaran a arrimar el hombro y no poner palos en la rueda".

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha visitado este miércoles el hospital de campaña para acoger a pacientes de coronavirus que se está habilitando en Feria de Zaragoza.

Respecto al retraso en la llegada a la Comunidad autónoma de los equipos de protección individual para el personal sanitario y sociosanitario, el presidente ha opinado que Occidente "lleva muchos años haciendo dejación de una responsabilidad que no debería haber abandonado", como es la fabricación de mascarillas y de material sanitario "de carácter estratégico".

Según ha comentado, Europa "decidió cerrar este tipo de fábricas y suministrarse directamente desde China", un país al que "hemos convertido en la gran fábrica del mundo" y, ahora, ante la crisis sanitaria del COVID-19, "nos hemos encontrado con que carecíamos de capacidad productiva propia y estamos yendo todos a china por lo que las posibilidades de abastecimiento se complican".

Lambán ha dicho que le consta el "esfuerzo" que está haciendo el Gobierno de España en este sentido, "empezando por el propio presidente Pedro Sánchez", que ha estado en conversaciones con el presidente del país oriental, Xi Jinping, mientras que la ministra de Industria, Reyes Maroto, con la que ha hablado esta misma mañana, "me refería algunas conversaciones que está teniendo".

No obstante, "lo mismo hacen" el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, "y todos los presidentes europeos", y ahora, Estados Unidos se suma "a esa feroz competencia por obtener materiales".

Acciones de las CC. AA.

NOTICIAS RELACIONADAS Aragón recibe 282.000 guantes y mascarillas en tres vuelos

Lambán ha señalado que "poco a poco" se va resolviendo la situación y ha sostenido que para aquello a lo que no pueda llegar el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos y, particularmente el de Aragón, "sin plantearnos ningún tipo de barrera al gasto que sea necesario hacer", está "activando los recursos industriales que tenemos y sorteando muchas dificultades buscando nuestros propios suministros".

El líder del Ejecutivo aragonés ha recordado que el Gobierno de España asumió la dirección de todo el operativo sanitario del país y la compra centralizada de todos los materiales, pero con el paso de los días se ha visto que era un empeño complicado para asumirlo solo".

Por eso, "las Comunidades autónomas decidimos que teníamos que arrimar el hombro" y en esta línea él le pidió a Sánchez en la última videoconferencia que mantuvo con los presidentes autonómicos que "facilitara un calendario de las diversas entregas que se nos van hacer de mascarillas, respiradores, batas y todo el material que necesitamos para hacer una planificación en cuanto a autoabastecimiento se refiere".

Lambán ha apuntado que, junto con empresarios "y a través de nuestros medios, estamos utilizando a la industria aragonesa para proveernos de los material que nos pueden proporcionar" y junto con la patronal CEOE y en la mesa de coordinación con los agentes sociales "hemos hecho una serie de operaciones de importación de materiales desde China, que empezará a llegar de manera normalizada en los próximos días".

Según ha dicho, "estamos tratando de no dejar ningún flanco al descubierto". Preguntado por la alianza creada entre el Grupo PSA, Air Liquide y Valeo para fabricar 10.000 respiradores en 50 días en Francia, ha comunicado que en Aragón "hay fórmulas avanzas y esperanzadoras de que empresas de aquí pudiera hacerlos" y ser convalidados para su uso médico.

NOTICIAS RELACIONADAS Alcañiz tiene que trasladar enfermos de coronavirus a un hotel por falta de camas

Además, ha confiando en que la semana que viene "pueda llegar un número importante de respiradores desde China", un elemento que ha dicho que es "el que más necesitamos y en cuya adquisición más empeño se está poniendo".

Test

En otro orden de cosas, el presidente de Aragón ha comentado que en la Comunidad autónoma se han realizado unos 8.000 test de detección del COVID-19, según ha dado a conocer este miércoles la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, en la reunión del gabinete de crisis que celebra cada día el Ejecutivo aragonés, vía telemática en estos momentos.

NOTICIAS RELACIONADAS Así es el hospital de campaña de La Feria de Muestras

Por otra lado, ante la falta de camas de UCI en el Hospital de Alcañiz, Lambán ha asegurado que los pacientes del Bajo Aragón "pueden tener la seguridad y tranquilidad de que tienen el mismo servicio y atención sanitaria que el resto de ciudadanos de la Comunidad", "bien desde su hospital o desde otros operativos sanitarios".

Respecto a la necesidad de camas que está sufriendo la provincia vecina de Soria y la situación límite en la Comunidad catalana, Lambán ha esgrimido que "lo importante es no solo tener camas disponibles, sino personal sanitario que las atienda".

"No vamos a ser cicateros en el ejercicio de la solidaridad", pero ha aclarado que, "en estas circunstancias, es el Gobierno de España quien "debe prever, organizar y orquestar" la distribución de pacientes ya que "es quien se ha hecho cargo de la dirección de todo el operativo nacional".

>> Leer más noticias sobre el coronavirus.