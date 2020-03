Bandos municipales en Aragón: desde música a fotocopias o paseos con límite

El Ayuntamiento de Almudévar, en Huesca, decidió recientemente poner por megafonía todos los días a las 20.00 una canción para animar a los vecinos a sobrellevar mejor estos días de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Para el estreno, eligió el 'Resistiré' del Dúo Dinámico, pero en el repertorio también figuran 'Canto a la libertad' de José Antonio Labordeta, 'Sobreviviré de Mónica Naranjo o 'I will survive' de Gloria Gaynor, entre otras. Además, ha animado a la población a hacer sugerencias.

No es el único consistorio de la región que ha tomado esta medida. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Daroca, en Zaragoza, también emite por megafonía todos los días a esa hora una canción de apoyo a los ciudadanos. Asimismo, a través de la app 'Daroca Informa' difunde información cultural especial para estar entretenidos durante el aislamiento.

También en Teruel, el alcalde de Aliaga, Sergio Uche, emitió la semana pasada un bando municipal para tranquilizar a la población por la alarma surgida en la localidad tras registrarse un caso positivo.

Muchas son las medidas adoptadas por los ayuntamientos de la Comunidad, y de España, tras el estado de alarma decretado por el Gobierno central para evitar nuevos contagios. Junto a ellas, los consistorios aragoneses han emitido variedad de bandos complementarios.

Los hay restrictivos para limitar la movilidad dirigidos a una minoría de la población que no cumple a rajatabla las medidas de confinamiento impuestas a nivel nacional. Así, el Ayuntamiento de Binéfar prohíbe pasear perros a más de 300 metros de distancia del domicilio y también las compras pequeñas y reiteradas. Además, ha llamado a los jóvenes a "cortar de raíz" las reuniones en los chamizos. Otros municipios oscenses, como los de Jaca y Sabiñánigo, han emitido bandos limitando el paseo de las mascotas.

Algunos han llamado a que no haya movilidad de vecinos que viven en otras zonas y tienen en el municipio en cuestión su segunda residencia. Es el caso del Ayuntamiento de Sariñena ("no estamos de vacaciones", recuerda en el bando) o el de Balconchán, por ejemplo.

Solidarios

También hay muchos solidarios en los que se pone especial atención en los más mayores, la población más vulnerable ante el coronavirus. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Loporzano ha puesto a disposición de la población de riesgo un servicio a través del personal municipal para el abastecimiento alimentario. Por su parte, el Ayuntamiento de Tardienta se ha ofrecido para suministrar productos básicos y medicamentos o garantizar cualquier otra necesidad a las personas que viven solas o necesiten ayuda. El de Aínsa ha creado un servicio de comidas para las personas vulnerables.

Varios consistorios del conjunto de Aragón han emitido bandos en los que animan a los vecinos a confeccionar mascarillas de tela para donarlas a distintos centros. Y los hay que incluso ofrecen a los estudiantes un servicio gratuito de fotocopias de las hojas necesarias poder realizar las clases, deberes y trabajos por vía telemática.

Planes de la DPZ

Por su parte, la Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado distintas medidas para apoyar a los 292 municipios de la provincia en su lucha contra el virus. La primera es un plan de ayudas dotado con 1,5 millones por el que cada localidad va a recibir un fijo de 4.000 euros más un variable en función de su población para financiar actuaciones de desinfección, de acción social o de cualquier otro tipo.

Entre las medidas en materia tributaria, la DPZ ha acordado ampliar distintos plazos de los impuestos y otros ingresos de derecho público que recauda en nombre de los ayuntamientos. De este modo, los consistorios no se van a ver afectados, "ya que las entregas a cuenta que reciben periódicamente no se van a retrasar y, por tanto, será la Diputación la que asuma las cargas que puedan generarse". Asimismo, ha ampliado los plazos para todos los trámite del plus y del resto de programas de ayudas del servicio de cooperación, entre otras decisiones.

Por otro lado, no faltan los mensajes a la población para que se quede en casa. El Ayuntamiento de Estadilla ha difundido por las redes un vídeo en el que aparecen los miembros de la corporación municipal y los trabajadores municipales dando palabras de ánimo y recomendando quedarse en sus domicilios. El de Monreal cuenta con una app con sus vecinos para que no pisen la calle. Como se puede leer en las pancartas que cuelgan en los balcones de los pueblos de la Comunidad, ¡Vamos a ganar, quédate en casa!

