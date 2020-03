El sindicato médico CESM denunciará a la DGA por la falta de medidas de protección entre el personal sanitario

El sindicato médico CESM-Aragón denunciará a la DGA ante el contagio de profesionales sanitarios y la “falta de medios de protección”. El colectivo, que a nivel nacional ya ha presentado un requerimiento contra el Ministerio de Sanidad, ha puesto el caso en mano de sus abogados, que estudian si presentar una única denuncia contra el Servicio Aragonés de Salud o hacerlo por provincias o sectores sanitarios. “En el Servet, al menos 10 médicos de Urgencias han dado positivo. No puede ser que nos envíen al frente de esta manera”, ha asegurado este miércoles Mercedes Ortín, secretaria general de CESM-Aragón.

En la Comunidad hay ya 119 sanitarios contagiados, 39 más que ayer, según los últimos datos del Ejecutivo autonómico. “Y eso que no hay test para todos. A los que presentan síntomas leves se les manda a casa. Si hicieran la prueba a todos, el número sería mucho mayor”, ha aseverado. También ha criticado que en servicios como urgencias se estén teniendo que fabricar equipos de protección a máquina “con bolsas de basura”. A este respecto, ha aprovechado para dar las gracias a todas las empresas y particulares que están haciendo donaciones. “Solo pedimos que se nos proteja en los términos que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde el minuto uno alertamos de que faltaban equipos de protección individual, no entendemos que nos sigan dando largas. Los profesionales están estirando todo lo posible el uso de mascarillas, y muchos servicios no tienen ni batas de protección. Ojalá no tuviéramos que denunciar este hecho, pero hemos llegado a punto que no puede ser”, ha dicho.

En respuesta, la consejera de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Mayte Pérez, ha incidido al término del Consejo de Gobierno en que para el Ejecutivo aragonés es “prioritario” que estos profesionales cuenten con material de protección sanitario. “En ello estamos trabajando”; ha recalcado antes de recordar que hasta la fecha se han distribuido más de 100.000 mascarillas entre estos trabajadores.

CESM no es, en todo caso, el único sindicato que exigirá responsabilidades en los tribunales. CSIF denunciará a Sanidad a nivel nacional por la falta de protección ante una situación “límite”. CC. OO., por su parte, no recurrirá a esta vía en estos momentos, aunque tampoco la descarta en un futuro. Fuentes del sindicato recalcan que ahora es el momento de salvar vidas y que una vez que pase la crisis del coronavirus valorarán qué hacer.