Los médicos zaragozanos dispondrán de 35 pisos para vivir aislados y evitar contagios

Hasta 62 médicos que trabajan en Zaragoza y que están en contacto con pacientes de coronavirus podrán vivir en los apartamentos habilitados por el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza (COMZ) para evitar contagiar a sus familiares. Esta iniciativa se puso ayer en marcha por parte de este órgano colegial con el objetivo de que los facultativos "no tengan la presión de volver a casa con personas de riesgo sabiendo que han estado expuestos al virus". El Seminario de Barbastro también se podría poner a disposición de los sanitarios, mientras en Teruel siguen demandando sin éxito iniciativas similares.

Tras días de negociaciones y gestiones, el COMZ ha conseguido la cesión gratuita de 35 apartamentos que se pondrán a disposición de 62 facultativos. Los médicos interesados deberán rellenar un formulario y, atendiendo a sus circunstancias personales, se les adjudicará una plaza. Concha Ferrer, presidenta del COMZ, explicó que ya ha recibido las primeras consultas y confió en que los sanitarios puedan estar viviendo en estos espacios en menos de una semana. Estas primeras plazas van dirigidas a profesionales que no presentan síntomas de coronavirus pero que sí están en contacto directo con afectados. Entre ellos, tendrán preferencia aquellos que convivan con personas que padecen patologías de riesgo, dependientes, mayores de 70 años o niños. Para esta gestión contaron con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y las empresas Brial, 18 Torres, LC Apartamentos, La Pastora y ZRooms, que ceden sus espacios "de forma altruista". El COMZ se hace cargo de los gastos de agua, luz y comunidad.

Además, esta organización colegial trabaja para disponer de más plazas, ya sea en hoteles o en otro tipo de espacios, para atender a médicos en cuarentena o con síntomas leves. "Solo necesitamos el espacio. Nosotros contamos con voluntarios para encargarse de la recepción, la limpieza y todo lo necesario", destacó Ferrer.

Por su parte, el personal sanitario que trabaja en el hospital de Barbastro podrá dormir en el antiguo internado del colegio Seminario de la ciudad del Vero, que se encuentra a escasos metros del centro médico. El obispo Ángel Pérez y los responsables del hospital plantearon esta posibilidad que todavía no es efectiva pero podría serlo en los próximos días. Además, el Colegio de Médicos de Huesca ha recibido algunas propuesta particulares como, por ejemplo, en Ayerbe, donde les han ofrecido dos casas rurales.

En Teruel, donde los médicos plantearon por primera vez la necesidad de contar con un hotel medicalizado para que los sanitarios pudieran pernoctar y pasar la cuarentena, la propuesta no se ha materializado. El presidente del Colegio de Médicos de Teruel, Ismael Sánchez, muestra su confianza en que la iniciativa "avance". Sin embargo, el portavoz de los hosteleros turolenses y propietario del establecimiento más próximo al hospital Obispo Polanco, Juan Ciércoles, señala que, por ahora, "no se ha movido ficha", pese a que 38 hoteles de la provincia se han ofrecido para colaborar.

Todos estos alojamientos y cualquier otro que quiera ofrecer este servicio deberá darse de alta en el listado de alojamientos de emergencia que gestiona el área de Turismo de la DGA. Este documento se publicará de forma inminente y se podrá ampliar. Actualmente, la normativa estatal prohíbe la apertura de establecimientos hoteleros o alojamientos turísticos por el estado de alarma.

Los sindicatos critican al Salud por la falta de información



A golpe de titular y sin ningún consenso. Así aseguran los sindicatos sanitarios que se enteran de cualquier medida que se aplica desde el Salud desde que se instauró el estado de alarma. "Somos conscientes de que es una situación excepcional, pero no nos dan ningún tipo de información. Todo de lo que nos enteramos es por las ruedas de prensa o porque nos lo cuentan miembros de los centros", lamentan desde el sindicato médico CESM-Aragón, al mismo tiempo que critican la exposición de los sanitarios, con 80 de ellos ya diagnosticados como positivos de Covid-19.

Una visión que comparten desde CSIF: "Creemos que una veintena son médicos, pero porque nos lo van diciendo personal del centro. El Salud no nos traslada ningún tipo de información". La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, aseguró este martes que los sanitarios con menor presión asistencial están siendo trasladados a otros servicios, aunque no detalló más. "Tampoco nos lo han explicado, pero me consta que todavía hay centros de salud que tienen a todo su personal cada día", recalcaron desde CSIF.