UPTA Aragón insiste en la necesidad de un cheque para los autónomos

Una ayuda directa, un cheque para los autónomos. Esa es la principal demanda de UPTA Aragón en relación a los trabajadores por cuenta propia. Este viernes en una rueda de prensa celebrada de forma telemática, su secretario general, Álvaro Bajén, ha vuelto a hacer hincapié en esta cuestión. "El Banco Central Europeo va a emitir 750.000 milones de euros para los bonos corporativos, para los bonos del Estado o para las grandes empresas y me parece bien, pero a los autónomos y a las Pymes no nos va a llegar nada", ha lamentado Bajén. Ante esta situación, Bajén ha afirmado que tiene que haber un "movimiento directo, un cheque obligado a los autónomos porque hay muchas personas que no se deben quedar en la cuneta".

A pesar de ello, Bajén ha reconocido que muchos negocios desaparecerán. Por ello, desde UPTA Aragón reclaman la exoneración de deudas en el concurso de acreedores de persona física. "Es lo que llamamos la segunda oportunidad", ha precisado. Asimismo, han reclamado la moratoria del pago de los alquileres en casos concretos. "Si el negocio tiene que estar cerrado o en función del volumen de ingresos", ha aclarado.

Además, durante la rueda de prensa ha incidido en que el cese temporal de la actividad es una cuestión "novedosa y específica" que se debe solicitar en las mutuas si el negocio está cerrado o demuestra un 75% de pérdidas. A pesar de ello, ha señalado que el Gobierno de España debe aclarar el volumen de las pérdidas. "Habla del mes anterior y en febrero aún no había estado de alarma por lo que fue un mes normal y se solicita el 1 de abril los negocios han funcionado durante 15 días en marzo y es difícil que haya descendido un 75% por lo que hay que aclararlo", ha explicado. En este sentido, ha desvelado que mantendrán una reunión con la DGA el próximo lunes para abordar la unidad de criterio de las mutuas y el resto de cuestiones que plantean.

Asimismo, también ha abordado la baja por enfermedad que se debe solicitar al médico de familia y los criterios que deben cumplir los empresarios para acogerse a un ERTE.