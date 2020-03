De Madrid a Aragón: 60.000 viajeros a la semana, en el alambre por el coronavirus

El Ministerio de Sanidad pidió este miércoles a la población de Madrid que no viaje a otras Comunidades Autónomas para evitar la propagación del coronavirus. La capital de España no está cerrada, pero sus más de 2.000 casos de Covid-19 han hecho que el Gobierno solicite a sus habitantes que, por “responsabilidad”, no se desplacen a otros lugares para “evitar diseminar la enfermedad”.

En el caso de Aragón, eso supone dejar en el alambre a 60.000 viajeros a la semana. Madrid es uno de los destinos principales para los aragoneses, especialmente para los zaragozanos por su rápida conexión por carretera y por tren. Así, son muchos los que se desplazan por motivos laborales o de estudios, pero también por ocio. Desde Zaragoza, desde Huesca y desde Teruel.

Un estudio piloto del Ministerio de Fomento, elaborado gracias al seguimiento de las antenas de los teléfonos móviles, revela que la Comunidad de Madrid es el origen de 59.442 personas que acaban en Aragón cada semana. Según estos datos, 51.896 viajeros se desplazan hasta la provincia de Zaragoza, 4.406 a Huesca y 3.140 a Teruel.

En el caso de la provincia de Zaragoza, los viajeros procedentes de Madrid son los quintos por importancia, detrás de los que llegan de Huesca, Barcelona, Navarra y Teruel. Para la provincia de Huesca es el sexto lugar de origen principal, tras Zaragoza, Lérida, Barcelona, Tarragona y Navarra. Y en el caso de Teruel, Madrid también es el sexto punto de partida de sus visitantes, por detrás de Zaragoza, Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona.

En el sentido contrario, hay casi 70.000 personas que van desde Aragón hasta Madrid. Desde Zaragoza son 62.037 los viajeros que se desplazan hasta la capital de España, mientras que 4.792 lo hacen desde Huesca y 3.251, desde Teruel.

Para los zaragozanos es el segundo destino principal, solo por detrás de Huesca y por delante de Navarra y Barcelona. Este orden varía notablemente en verano, cuando Tarragona escala hasta esa segunda posición. Para los oscenses es sexto lugar de final de viaje, tras Zaragoza, Lérida, Barcelona, Navarra y Tarragona. Lo mismo ocurre en el caso de Teruel, para el que Madrid es el sexto por número de viajeros después de Zaragoza, Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona.

