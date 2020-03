¿Pueden las mascotas contagiarnos el coronavirus?

La duda no es menor. Una usuaria del centro de convivencia Laín Entralgo de Zaragoza la planteaba esta semana. “Los perros lo olfatean y lo tocan todo, por lo que quién dice que no puedan transmitirnos el coronavirus”, decía. Los expertos parecen rebatirlo. “La transmisión es interhumana”, señala Javier Castillo, catedrático del departamento de Microbiología.

Eso no quiere decir que los animales no puedan tener el Covid-19. De hecho, la semana pasada el Gobierno de Hong Kong certificó el caso de un perro que dio un “positivo leve”. El animal, un pomerania de avanzada edad, no presentaba síntomas graves, pero fue retirado del hogar donde se pudo infectar y se puso en cuarentena. Sin embargo, como señala Castillo, “no hay evidencia de que haya transmisión directa de animal a hombre”.

El especialista en medicina preventiva, Juan Antonio Abascal, desvela si las mascotas pueden transmitir el coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya se ha manifestado al respecto, y ha certificado que no hay ninguna prueba ni ningún caso documentado en el que un animal haya transmitido la enfermedad a un humano. La Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) también se ha pronunciado en el mismo sentido.

Pese a ello, la OMS recomienda a los dueños de los animales (infectados o no), que se laven las manos tras acariciar a sus mascotas, no tanto por el coronavirus sino por las bacterias que pueden transmitir, como la salmonela.

En el caso del SARS y del MERS, también causados por otros tipos de coronavirus, igualmente se detectaron casos de animales contagiados. “La cuestión central es si los animales están asociados con la transmisión de la enfermedad. La respuesta es no”, señaló Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. También hubo contagios a mascotas cuando se propagó el ébola en 2014. En ese caso sí se observó riesgo de transmisión, lo que obligó a sacrificar en Madrid a Excalibur, un perro infectado, lo que provocó un fuerte rechazo de las organizaciones animalistas.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.