Dos semanas de exención laboral para la pediatra que voló a Bérgamo desde Zaragoza y sus palabras se hicieron virales

El servicio de Medicina Preventiva del Sistema Riojano de Salud ha indicado a la pediatra de la Fundación Hospital de Calahorra, Carmen Cristóbal, cuyo reciente viaje a Italia se convierto en 'viral' que "no se incorporase a trabajar durante los próximos 14 días". Las declaraciones que la mujer realizó a HERALDO antes de volar hacia Bérgamo desde Zaragoza se hicieron muy populares entre los usuarios de redes sociales. Esta vecina de Calahorra, que en principio iba a viajar acompañada de su marido, finalmente viajó sola y lo expresaba de la siguiente manera: "El viaje era el regalo de cumpleaños de mi marido. Nos llamaron de un par de 'free tours' para avisarnos de que se cancelaban y él se rajó, así que me voy sola. En casa no me quedo", señalaba antes de despedirse de su familia.

Desde el Hospital de Calahorra han informado de que "aunque sin aislamiento domiciliario, evite los lugares concurridos". No obstante, el comité de empresa precisa en una nota de prensa que no se le realizará la prueba RCP "por no presentar síntomas".

La pediatra debería incorporarse a su puesto de trabajo este viernes 6 de marzo "sin mayores medidas protección". Algo que aseguran "sorprendió" a la plantilla, ya que "se esperaba, como es obvio, un proceder similar al que ya se ha tenido en ocasiones previas en las que ha habido desplazamientos humanitarios de nuestros profesionales a zonas pandémicas". Es decir, que "se le realizase el test al llegar, activando el protocolo de aislamiento de ser positivo o incorporándose al trabajo en caso contrario", detallan en el comunicado, desde el comité de empresa.

Los pediatras de la Fundación Hospital de Calahorra y otros especialistas solicitaron por escrito y a través de registro que se les detallasen oficialmente las medidas que deberían tomar a la vuelta de la compañera para evitar en lo posible la transmisión. "Desde el Servicio de Pediatría señalaban, con buen criterio, que de no adoptar medidas preventivas se expondrían a un potencial riesgo que consideraban relevante y prevenible y que, de no actuar, podría tener graves consecuencias para los pacientes", añaden en la nota que publica el Diario de La Rioja.

Solo entonces, afirma desde el "servicio de Medicina Preventiva cambiaron diametralmente su criterio e indicaron a nuestra compañera retornada desde la 'zona cero' del foco de infección en Italia que no se incorporase a trabajar durante los próximos 14 días". Por otra parte, en el comunicado se apunta que será "el resto de la plantilla" quien asuma las consultas de la pediatra en su ausencia, "así como las guardias y carga de trabajo hasta el próximo día 18". "Probablemente no haya habido contagio, así lo deseamos todos, pero una vez identificado el riesgo, pudiendo este suponer la paralización de servicios enteros del hospital, era una negligencia absoluta no adoptar las medidas preventivas necesarias", sentencian desde el comité de empresa.

También aclaran en la nota que recoge el Diario de La Rioja que esta profesional, antes de viajar a Italia, "había dado cumplida información a la dirección de la Fundación Hospital de Calahorra antes de su inicio, precisamente para facilitar la adopción de las medidas preventivas correspondientes".