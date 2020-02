El vídeo de una pasajera del vuelo de Zaragoza a Bérgamo se vuelve viral: "Mi marido se ha rajado"

Los usuarios de las redes sociales son proclives a buscar el lado más divertido a los problemas y la crisis del coronavirus no iba a ser menos. En la mañana en la que en Aragón se hacía público el primer caso de un enfermo contagiado por este virus en la comunidad, los usuarios de Twitter convertían en viral un vídeo publicado por Heraldo en una información sobre los pasajeros que el pasado miércoles tomaban el vuelo Zaragoza-Bérgamo, muy cerca de Milán, en medio de la crisis del coronavirus en Italia poco después de hacerse públicos los casos de virus en el norte del país.

Entre los viajeros que entrevistó HERALDO, las declaraciones Carmen Cristóbal se han convertido en uno de los vídeos más vistos de este viernes. Esta vecina de Calahorra, que en principio iba a viajar acompañada de su marido, finalmente viajó sola y lo expresaba de la siguiente manera: "El viaje era el regalo de cumpleaños de mi marido. Nos llamaron de un par de 'free tours' para avisarnos de que se cancelaban y él se rajó, así que me voy sola. En casa no me quedo", señalaba antes de despedirse de su familia.

Carmen Cristóbal aseguró que se iba a poner mascarilla en el avión: "Llevo cuatro, dos para la ida y otras dos para la vuelta" y añadió que iba a cumplir con las recomendaciones, pero recordó que ya se han dado situaciones similares en el mundo, como la del ébola.

Además de esta viajera, HERALDO entrevistó a varios pasajeros más de ese vuelo que expresaban de muchas maneras y otros viajeros que volvían de Italia y mostraban cómo veían la situación en el país.

El coronavirus tiene cuenta de Twitter

Junto a las palabras de Carmen Cristóbal otro de los humorísticos hilos virales lo protagoniza una hilarante cuenta que tiene en Twitter nada más y nada menos que el mismísimo coronavirus. Alguien ha sabido sacar partido de esta alarma creando un perfil de Twitter que está causando sensación entre los amantes del humor negro. La cuenta de @CoronaVid19 cuenta ya con más de 400.000 seguidores, y algunos de sus 'tuits' son compartidos por miles de personas.

Me ha llamado el sarampión preguntándome por mi Community Manager. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 26, 2020

Otra de las curiosidades graciosas que nos ha traído el coronavirus, y de la que se han dado cuenta varios ávidos lectores de Astérix es que en 2017 los intrépidos galos ya lucharon contra un Coronavirus que se quería hacer con Italia. Asterix y Obelix, los personajes antológicos creados por Uderzo y Goscinny ya se adelantaron a la batalla que libra el mundo mundo contra esta enfermedad.

