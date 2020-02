El coronavirus ya tiene cuenta de Twitter: "Estoy cerrando la gira mundial con mi representante"

"COVID-19 OFICIAL (de aquella manera). Soy pandemia". Esta es la carta de presentación del perfil de Twitter del coronavirus. Sí, has leído bien. El virus que tanta alarma está generando en todo el mundo, en las últimas semanas ya tiene hasta cuenta propia.

Como suele ser habitual en todos los temas de actualidad, siempre hay alguien en Twitter que recurre al humor a modo de crítica o ironía. Los chistes y las bromas se suceden día a día en esta red social, especialmente en España. A pesar de que en nuestro país son ya nueve los infectados por el coronavirus, y del miedo y de la desconfianza que está generando la evolución de la infección en los últimos días, alguien no se lo está tomando muy en serio y ha sabido sacar partido de esta alarma creando un perfil de Twitter que está causando sensación entre los amantes del humor negro. La cuenta de @CoronaVid19 cuenta ya con más de 200.00 seguidores, y algunos de sus 'tuits' son compartidos por miles de personas.

"Me ha llamado el sarampión preguntándome por mi Community Manager", "me voy a la cama que mañana hay que seguir infectando" o "¿Una de mis pasiones? Dar la vuelta al mundo" son algunos de los mensajes publicados por este perfil 'troll' que más 'retuits' acumulan.

Me ha llamado el sarampión preguntándome por mi Community Manager. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 26, 2020

¡BUENOS DÍAS, ESPAÑA! ARRIBA ESA TOS. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 26, 2020

¿Una mis pasiones? Dar la vuelta al mundo. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Soy yo, abre. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Me voy a la cama que mañana hay que seguir infectando. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Qué bonita Barcelona de noche. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Me ha llamado la varicela para felicitarme. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Los que confiais en la homeopatía podéis estar tranquilos. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

A ver si me llevan a El Hormiguero. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

"En guerra" con la gripe común

Pero la cosa no termina ahí, ya que al coronavirus le ha salido un duro competidor en Twitter @Gripe_Comun, con el que se ha enzarzado en una guerra viral. "No vas a durar ni un puto invierno, payaso", le ha espetado a @CoronaVid19 a su llegada a la red social. Parece que al virus de la gripe no le ha sentado muy bien la atención que está recibiendo por parte de los usuarios la infección procedente de Wuhan, al que define como "virus de marca hacendado".

Conmigo no compráis tantas mascarillas eh hijos de puta. Os noto muy subiditos. ¿Os viene bien estar en cama este finde? — Gripe Común (@Gripe_Comun) February 26, 2020

No vas a durar ni un puto invierno, payaso. https://t.co/BkRN0GsRwj — Gripe Común (@Gripe_Comun) February 26, 2020

Ya ha tenido que salir Mercadona a sacar su propio virus de marca hacendado @CoronaVid19. — Gripe Común (@Gripe_Comun) February 26, 2020

