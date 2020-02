Cs critica el "circo" del presidente de la Comarca de Cariñena y su intención de triplicar las dietas

El grupo de Ciudadanos (Cs) en la Comarca de Campo de Cariñena ha criticado el "circo" propiciado por el presidente de esta institución, José Luis Ansón, de suspender el consejo comarcal que debía celebrarse en la tarde del jueves, 20 de febrero, tras comprobar que no saldría adelante su propuesta de triplicar en los presupuestos la partida destinada a indemnizaciones y kilometraje de cargos políticos.

El consejero comarcal del partido naranja, y alcalde de Paniza, José Manuel Cebrián, ha recordado que Cs ya rechazó en la comisión de Hacienda celebrada el lunes, 17 de febrero, el proyecto de presupuestos, dado que "no existe justificación" para pretender incrementar este tipo de asignaciones a cargos políticos.

A su juicio, es una medida "que va contra la ética con la que asumimos los cargos que los ciudadanos nos confían con sus votos". De hecho, la propia memoria del presupuesto no argumenta la necesidad de incrementar estos conceptos.

"No he entrado en la política municipal y comarcal para seguir o sumarme a lo que he criticado como ciudadano fuera de las instituciones", ha sostenido Cebrián.

Asimismo, ha reclamado que se regulen los servicios que presta la institución, que se refuercen aquellos vinculados con servicios sociales, así como que se resuelva el clima de "evidente malestar" generado con algunos de los trabajadores y ha emplazado a todos los consejeros a colaborar en beneficio de la comarca.

Cebrián ha añadido también que la opinión pública "tiene muy claro que este no es el camino", que "las decisiones hay que motivarlas de otra manera" y ha vaticinado que, "con esta Presidencia viviremos más situaciones similares en este mandato".