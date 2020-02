Berta Sáez: "Somos un activo para Aragón y no dudo que la relación con la DGA será positiva"

Es la primera rectora de una universidad de Aragón. ¿Cómo se siente?

Las primeras sensaciones o términos que me vienen a la cabeza son orgullo e ilusión. Tengo muchas ganas de empezar con el presente y el futuro de la Universidad San Jorge.

¿Cuál es su proyecto?

Quiero una universidad de prestigio, internacional, sostenible, que trabaje en red y que, sobre todo, forme a profesionales responsables y comprometidos con la sociedad, principalmente, con la aragonesa.

Hasta el próximo mes de mayo no tomará posesión en su cargo, pero ¿ya tiene prevista cuál será su primera medida?

La toma de posesión todavía está ahí delante, pero sí que es cierto que hay un plan estratégico. En principio, voy a seguir apostando por un modelo educativo propio, que permita a nuestros estudiantes el desarrollo de un proyecto profesional personalizado. Ni que decir tiene que a día de hoy la mayor parte de las dimensiones y ámbitos de la Universidad San Jorge están consolidados. Se trata de seguir impulsando cada uno de ellos en diferentes aspectos como la docencia o la investigación.

¿Por ejemplo?

Para impulsar el ámbito de la docencia apuesto por un trabajo en equipos multidisciplinares. Además, la docencia de calidad va de la mano de una investigación puntera y una parte muy importante es seguir potenciando y cerrando nuevas alianzas que sean cada vez más numerosas y beneficiosas con la industria.

Tras las últimas sentencias decae la prohibición de las duplicidades. ¿Cómo valora la futura implantación de Psicología?

Tanto la reciente sentencia de la Audiencia Nacional como la anterior del Tribunal Constitucional refrendan lo que la Universidad San Jorge ha defendido desde su nacimiento: tiene autonomía para configurar su oferta académica sin depender de otras instituciones o universidades. Yo creo que esto lo hemos hecho desde el inicio con base firme y respetuosa, sin agredir a ningún otro tipo de institución. En cuanto a la implantación de Psicología, estamos trabajando activamente en ello y confiamos en poder empezar en septiembre.

¿Cómo espera que sea su relación con la DGA, cuya consejera de Universidad es la podemista Maru Díaz?

La Universidad San Jorge nace en 2005 para sumar en esta Comunidad y, de algún modo, yo creo que es visible el impacto social y económico que se ha generado en base a esta suma. Considero que somos un activo para Aragón y no me cabe duda de que la relación con la actual Consejería será positiva. Tan positiva como ha sido con las anteriores. No creo que tenga que haber ningún problema.

¿Y con la Universidad de Zaragoza?

He de decir que las relaciones no son buenas, son excelentes tanto a nivel institucional como en el ámbito académico y docente, además del de la investigación. Tenemos múltiples colaboraciones relacionadas con la docencia y la investigación, que se encuentran en marcha en el día de hoy y puedo asegurar que surgirán otras muchas.

¿Cómo ve el sistema universitario aragonés?

Lo considero un sistema universitario sólido y con una proyección futura prometedora. Tiene la solidez de los años que le aporta una universidad pública como es la Universidad de Zaragoza y, por otro lado, cuenta con el impulso de una universidad privada. En conjunto podemos favorecer el crecimiento de nuestra Comunidad, que es de lo que se trata.

Usted es investigadora. ¿Tiene previsto potenciar esta cuestión?

Mi perfil es investigador puro. Es un aspecto que a día de hoy en la Universidad San Jorge está consolidado, pero que me gustaría potenciar. Al final, una universidad puntera es una universidad que investiga. Yo quiero que la Universidad San Jorge sea una universidad que investiga para la sociedad, para lo cual necesito que tenga transferencia de conocimiento y que esta transferencia contribuya, de algún modo, al desarrollo económico y social.

¿Cómo lo llevará a cabo?

Debemos aumentar nuestra presencia en proyectos competitivos que nos generen fondos económicos tanto a nivel nacional como internacional. Además, tenemos que incrementar nuestra visibilidad en proyectos ERC (Consejo Europeo de Investigación) y un resultado que a mí me gustaría tener a cinco años vista es que mis compañeros -docentes e investigadores- puedan ser líderes de un proyecto de investigación de estas características. Otra de las herramientas importantísimas en el desarrollo de la investigación en estos momentos es la creación de ‘spin-off’. Sería un punto muy importante y algo que me llenaría de orgullo como responsable de esta institución.

Y en el ámbito académico, ¿habrá nuevas titulaciones?

La toma de posesión no está todavía realizada, pero vendrán, vendrán nuevas titulaciones, ideas, reformas… pero en base a la demanda de lo que la sociedad nos pida. Es decir, los planes de estudios de hace seis o siete años, probablemente tengan que ser reformados. Nuevas titulaciones deberán ser implantadas, pero no debemos olvidar que a día de hoy la Universidad San Jorge tiene una oferta educativa sólida.

¿Llegará la formación ‘online’?

En la época de la digitalización, una universidad como la nuestra, puntera y que tiene que estar en los límites exteriores, apuesta por lo ‘online’. Trabajaremos por ello.

¿Cómo se imagina la Universidad San Jorge en cinco años?

Me gustaría que nuestro proyecto fuese puntero, global, que se maneje en red con otras universidades nacionales e internacionales y sea un referente en investigación.