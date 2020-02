CC. OO. denuncia licitaciones "solo por precio" que castigan la calidad del empleo y los servicios

La limpieza de los hospitales de Aragón, así como el servicio de atención domiciliaria a los mayores y la seguridad privada, son algunos de los servicios que se están viendo más perjudicados por el ahorro en las licitaciones públicas. Las distintas administraciones se rigen "solo por precio" sin atender cuestiones más importantes como la calidad del servicio o las condiciones de los trabajadores que lo prestan, criticó el secretario general estatal de Construcciones y Servicios de CC. OO. , Vicente Sánchez, al presentar en rueda de prensa los primeros resultados del Observatorio Sectorial de la Contratación Pública en Aragón, correspondientes al último trimestre de 2019 y a enero de 2020. Un periodo en el que DGA, ayuntamientos y la Administración General del Estado en Aragón adjudicaron 80 contratos por valor de 30,5 millones, 3,4 millones por debajo de lo licitado, es decir el 10,2 % menos. Sánchez aclaró que la administración que más ha reducido su inversión ha sido la del propio Gobierno autonómico, que se ha ahorrado 1,5 millones, seguida por las entidades locales que gastaron 1,2 millones menos y el Estado, que ha dejado de invertir algo más 600.000 euros en estos cuatro últimos meses. No gastarse el dinero presupuestado supone, según Sánchez, una "pérdida de calidad" en el servicio y en las condiciones de trabajo y puso como ejemplo bajadas "temerarias" como las del Ministerio de Defensa, que dejó de asignar un millón de euros en los servicios de seguridad privada.

La culpa en picado de esta caída del precio de las licitaciones públicas, dijo el sindicalista, es que "las administraciones siguen contratando en base a ley de desindexación de 2015, que exige solo el cumplimiento del servicio más allá de la calidad del mismo, y no la ley de contratación pública de 2017 que sí exige criterios técnicos y no solo de precio". Para CC. OO., «mientras no la deroguen, la Administración optará por la contrata más baja» sin atender el perjuicio que causa.

Fernando Baraza, secretario general de Construcción y Servicios en CC. OO. Aragón, denunció que los empleados de las contratas tengan que asumir mayor carga de trabajo por el mismo salario: "Tras la reducción de los presupuestos del Salud, una trabajadora de limpieza del hospital Miguel Servet que se encargaba de cubrir media planta ahora ha de asumir la planta completa".