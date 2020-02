Buj critica que Lambán pida compartir un Ministerio y no "predique con el ejemplo"

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha criticado que el presidente de Aragón, Javier Lambán, haya solicitado que el Ministerio de Transición Ecológica se ubique en Zaragoza, porque él "no predica con el ejemplo" y no ha trasladado ninguna Consejería a Teruel, como reclamaba el Consistorio. "Lambán es un especialista en decir una cosa y este presidente que tenemos, que tan crítico ha sido con Pedro Sánchez, luego no duda en estar siempre de su lado", ha sostenido Buj tras la celebración de la Junta de Gobierno Local de la ciudad turolense.

Buj ha asegurado que es "consciente" de la "dificultad que conlleva" su petición de relocalizar una Consejería del Gobierno de Aragón, debido a que los trabajadores deberán trasladarse "voluntariamente". Sin embargo, ha considerado que se puede empezar "poco a poco" e instalar una Dirección General en Teruel, y ha apuntado a que otras comunidades autónomas ya tienen sus Consejerías descentralizadas.

"El señor Lambán no da ejemplo en esto como tampoco lo ha dado en luchar contra la despoblación dentro de los presupuestos y sin embargo reclama eso al Gobierno central", ha manifestado la alcalfesa

Además, Buj ha considerado que si se descentraliza el Ministerio de Transición Ecológica se cerrarán más fábricas en Teruel y en Aragón. "No sé si es para que nos cierren todavía más rápido lo poco que no se está quedando en Teruel".

La alcaldesa ha señalado que la actual ministra de esta cartera, Teresa Ribera, es "declaradamente anticarbón" y ha echado el "cerrojo absoluto" a las fábricas de este sector.