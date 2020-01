Lambán dice que la lucha contra la despoblación fracasará, si ayuntamientos y CCAA no están bien financiados

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha manifestado que si los ayuntamientos y las Comunidades autónomas "no están bien financiados" y no son respetados políticamente, "el combate contra la despoblación está llamado al fracaso, España será desigual" y el país "no estará bien cohesionado".

Así se ha expresado tras reunirse con la junta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, entidad presidida por Luis Zubieta, encuentro en el que se han puesto en común retos y objetivos en cuya consecución es fundamental la implicación del Gobierno central.

Lambán ha dicho que recibe con "esperanza" la formación del Gobierno de España, pero ha aclarado que "si quiere tener éxito" en los retos que se ha fijado en "igualdad, cohesión territorial y reto demográfico", tendrá que "contar activamente con las Comunidades autónomas y los ayuntamientos" porque sino, "fracasará estrepitosamente".

En este punto, se ha sumado a la reivindicación de los entes locales de derogación de la ley de racionalización "que bloquea los remanentes de los ayuntamientos y les impide gastar sus ahorros", y ha reclamado de una financiación local "suficiente".

Lambán ha apuntado que esta última es "competencia del Estado más que las Comunidades autónomas" y ha precisado que los municipios "llevan 40 años esperando" lograr esa "suficiencia financiera" y que "se haga realidad" la autonomía local que consagra la Constitución española.

"No vamos a tolerar que a los ayuntamientos no se les deje gastar su remanentes y se demore de manera indefinida esa ley de financiación local", ha sostenido Lambán, que también ha exigido "financiación autonómica suficiente porque en la actualidad las Administraciones autonómicas estamos próximas a la asfixia y no podemos desarrollar de manera cabal" las competencias en sanidad, educación y servicios sociales.

Al respecto, ha considerado que ha habido "puro compromiso y voluntarismo" por parte de las administraciones locales para asumir en ocasiones competencias que no les corresponden.

Leyes autonómicas

Lambán ha recordado que, por su parte, el Gobierno de Aragón, se ha comprometido esta legislatura a regular por ley el Fondo Aragonés de Financiación Municipal, para que la asignación no dependa del "color político" del Ejecutivo de turno.

Igualmente, ha mencionado la Ley de Dinamización del Medio Rural, que se encuentra en fase de orden de inicio de su redacción, que persigue "coordinar y optimizar recursos y servicios" que existen en la actualidad y crear otros nuevos, así como medidas fiscales y agilización administrativa para eliminar cargas burocráticas.

El comisionado del Gobierno de Aragón contra la Despoblación, Javier Allué, ha comentado que esta norma entrará en fase de consulta pública en dos meses con el objetivo de que llegue a las Cortes autonómicas en unos cinco meses.

Participación

Lambán, que ha estado acompañado por el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, ha garantizado a los alcaldes que forman parte de la ejecutiva de la FAMCP, así como otros miembros invitados a la reunión, como presidentes de comisiones y representantes de formaciones políticas que no cuentan con representación en la ejecutiva, que el Gobierno de Aragón "no legislará ni un artículo sin tener en cuenta a los alcaldes" e incorporará su punto de vista a todas las leyes que les afecten.

Al mismo tiempo, les ha pedido implicación en todas aquellas estrategias que está poniendo en marcha el Ejecutivo, como la que se ha presentado esta semana de economía circular.

Por su parte, el presidente de la FAMCP, Luis Zubieta, ha coincidido en los retos comunes que les implican, ya sea desde la ley de dinamización del medio rural, la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las políticas transversales o las diferentes estrategias autonómicas.

Zubieta ha señalado que se vive un momento "óptimo" de la mano de la Administración autonómica, agradeciendo la diligencia para legislar en materia financiera para permitir que el mundo local, "tercer pilar del Estado", pueda cumplir con el marco competencial.

Según ha dicho, "somos garantes de muchas competencias que no son nuestras y mientras llegamos a todo, nos encontramos con que a veces estamos incluso intervenidos", por lo que ha expresado la necesidad derogar y flexibilizar leyes como la de racionalización de la Administración local.