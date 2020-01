"Aún no he podido hablar con él y no sé si querrá declarar o admitirá los hechos"

Igor el Ruso, custodiado por varios guardias civiles tras declarar en el juzgado de Alcañiz. Jorge Escudero Igor el Ruso, custodiado por varios guardias civiles tras declarar en el juzgado de Alcañiz. Jorge Escudero Manuel Zapater Ponz, abogado alcañizano, es el encargado de defender de oficio a Norbert Feher por la doble tentativa de homicidio y la tenencia ilícita de armas que le atribuyen la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el letrado Agustín Comín. Ambas partes solicitan penas que suman 22 años y once meses de cárcel. La defensa, por su parte, niega en principio los hechos y pide la absolución, a la espera de lo que pueda decidir su cliente, con quien todavía no ha podido hablar, ya que actualmente está en la prisión coruñesa de Teixeiro. "Espero entrevistarme el día de antes con él y que me diga qué quiere hacer, si piensa declarar, contestar a las preguntas de las partes o reconocer o no los hechos", explicó el letrado. Si responde, como recordó el abogado, será la primera vez que declare por este asunto, ya que cuando se le interrogó no quiso hacerlo. No obstante, durante la declaración por el triple asesinato de Andorra sí que reconoció que había sido él quien había disparado a los dos vecinos de Albalate del Arzobispo unos días antes. En ese testimonio, incorporado a la causa que se juzgará el martes, reconocía abierta y fríamente que tiroteó a Manuel Andreu y Manuel Marcuello porque se sintió amenazado. Dijo que llevaba 10 minutos en el masico de Andreu cuando abrieron la puerta. Creyó que una de las personas que entraba tenía un arma y disparó tres veces. Cuando le preguntaron por qué tres disparos, el paramilitar serbio respondió: "El primero siempre es una advertencia y el segundo para herir directamente". Añadió que el tercero lo ejecutó cuando vio que la primera persona a la que había herido caía y dirigió el tiro al segundo.