Más de 52.000 aragoneses mayores de 65 años están en riesgo de pobreza

Cada vez hay más personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza. En Aragón, ya son más de 52.000 –un 18,24% de este colectivo– los que reconocen tener dificultades para llegar a fin de mes. Este es uno de los datos que recoge el Observatorio Social de las Personas Mayores, elaborado a nivel nacional por el sindicato CC.OO. y la Fundación 1º de Mayo, que está subvencionado por el Ministerio de Sanidad.

Un análisis de las personas mayores que en Aragón está muy condicionado por la despoblación y el envejecimiento de la población, según ha asegurado este jueves el secretario general de CC.OO. Aragón, Manuel Pina. "Cuando ves las cifras que tenemos de personas en determinadas zonas, como gran parte de la provincia de Teruel, de la provincia de Zaragoza y el norte de Huesca, vemos que va unido al envejecimiento de la población. Y este problema se va agravar. Hay sitios en los en que casi la totalidad son personas mayores", ha subrayado Pina, que ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar los derechos y los servicios públicos a estas personas.

En Aragón, según este mismo análisis, residen 286.000 personas mayores de 65 años, de las que 162.000 son mujeres. La pensión media por jubilación se eleva a los 1.190 euros (la no contributiva en 759). Entre sus gastos principales, destaca el 28,14% que dedican al alquiler de vivienda, el 8,38% a los suministros y un 17,58% a la alimentación. "El 34% de los pensionistas no tienen capacidad para realizar gastos imprevistos, el 36% no puede permitirse irse de vacaciones ni el 3,3% para comer carne o pescado al menos dos veces por semana", ha denunciado el secretario general de la Federación de Pensionistas de CC. OO., Julián Gutiérrez, que ha afirmado también que el 6,6% no puede mantener su casa a una temperatura adecuada.

Por ello, los representantes de CC.OO. han insistido en la necesidad de mantener un adecuado sistema de pensiones, ya que han recordado que un 25% de la población del país vive de estos ingresos. Aunque han calificado de "positiva" la subida del 0,9% aprobada por el nuevo Gobierno, han reconocido que es "insuficiente". "Apostamos por volver al sistema anterior de 2013, en el que la gente sabía cuánto le iban a subir, de acuerdo al IPC. Cuando una persona se jubila no tiene capacidad de cambiar su condición de vida y la pensión es lo que hace que pueda mantener ese nivel de vida", ha explicado Pina.

De hecho, Gutiérrez ha destacado que hay que acabar con el miedo de que las pensiones se pueden acabar, ya que "son viables". Para ello, ha abogado por un acuerdo global de los partidos políticos que garantice el sistema para 20 o 25 años. "Tenemos propuestas en las que no hacen falta impuestos.El tema, por ejemplo, de 'destopar' la base máxima de cotización", ha manifestado Gutiérrez, que ha asegurado que simplemente con esta propuesta llegarían a la Seguridad Social 7.500 millones de euros.

Ha sido Ana Martínez, de la Federación de Pensionistas de CC.OO., la que ha analizado la situación concreta de las mujeres mayores y ha llamado la atención sobre las desigualdades que sufren actualmente en su pensión al haber quedado interrumpida su carrera profesional y laboral para tener hijos o el cuidado de un familiar. Por ello, ha reclamado un salario justo para ambos géneros, la paridad en puestos de responsabilidad o la igualdad en los permisos de paternidad y maternidad. En ese sentido, ha considerado un paso muy importante que el Gobierno vaya a recuperar la cotizaciones a la seguridad social de los cuidadores no profesionales de acuerdo a la ley de la dependencia.