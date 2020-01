Aliaga urge a Sánchez a negociar de forma bilateral con Aragón

El presidente del PAR y vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, ha urgido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez a sentarse a negociar desde la «bilateralidad que recoge el Estatuto» los temas que más urgen a la Comunidad, desde el convenio de transición justa para las comarcas mineras hasta las infraestructuras pendientes, pasando por la financiación autonómica.

En un receso de la ejecutiva de su partido, Aliaga ha enfatizado que el Ejecutivo central debe tener una "agencia especial con Aragón" para que salga adelante "con cooperación y no desde el enfrentamiento y la tensión". "Es en lo que tenemos que trabajar en los próximos meses", ha dicho, sumándose a la misma reivindicación que hizo la semana pasada el presidente de CHA y consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro.

El líder aragonesista ha valorado positivamente la formación de la coalición PSOE-Unidas Podemos, sobre todo el hecho de que los principales interlocutores para los temas pendientes de Aragón sean los mismos y conozcan "bien" tanto la realidad de las comarcas mineras con el cierre de la térmica como la despoblación y las infraestructuras. "He explicado a la ejecutiva las relaciones con las ministras y hemos valorado esa interlocución", ha dicho antes de destacar el desbloqueo de dos carreteras muy reivindicadas, el desdoblamiento de la N-232 entre El Burgo y Fuentes de Ebro y la mejora del congosto del Ventamillo, tras el "camino emprendido" de hablar con el titular de Fomento, José Luis Ábalos.

Aliaga ha fijado como prioridad la financiación autonómica cuando se abra un debate que -ha vaticinado- "no será fácil", pero ha establecido como urgente la negociación de una transición justa para Andorra, la definición completa del corredor Cantábrico-Mediterráneo, la reapertura del Canfranc y la negociación de las ayudas de la PAC. "Hay muchas cuestiones pendientes que afectan a todos los sectores económicos aragoneses y que debemos hablar", ha defendido.

Sobre la dependencia de un gobierno en minoría de los independentistas, señaló que lo importante para la ejecutiva del PAR es que se vaya resolviendo las cuestiones en una negociación bilateral. "Pero no vamos a consentir que se bloqueen temas de Aragón por capricho de ERC o de no sé quién. Nosotros no hacemos nada que perjudique a Esquerra y no queremos que nadie con sus votos perjudique los intereses de Aragón", ha dicho.

Aliaga, que también ha abordado con la dirección del partido la aprobación de las cuentas de la DGA, ha aseverado que se debe «construir» en momentos de desaceleración. "Hace falta un poco de sosiego político y ponerse a trabajar porque la gente quiere que se resuelvan los problemas", ha sentenciado.

Sobre la financiación, ha dado por hecho que habrá un choque entre las autonomías que, como Cataluña, defenderán que se prime la población a la hora de repartir los recursos y las que pujen por cubrir el coste real de los servicios, caso de Aragón y del resto de las autonomías de la España vaciada. "Podemos chocar, pero se debe imponer la generosidad, como en Europa con los fondos de cohesión", ha añadido.