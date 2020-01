Echenique se deberá conformar con la portavocía de Unidas Podemos en el Congreso

De ministrable a portavoz del grupo parlamentario en el Congreso. Esa será la recompensa a Pablo Echenique, diputado de Unidas Podemos por Zaragoza, secretario de Acción de Gobierno de la formación morada y negociador del pacto con el PSOE, después de que el pago de cuotas a las confluencias le haya dejado sin cartera. A pesar de su relevo al frente de la secretaría de Organización podemista, que algunos vieron como castigo por el batacazo electoral del 28-A (al perder 30 escaños), Pablo Iglesias seguía defendiendo la valía de uno de los pocos integrantes del núcleo inicial del partido. Sin embargo, la compensación a Galicia, Cataluña e IU, con sillones para Yolanda Díaz, ManuelCastells y Alberto Garzón, sumados al del propio Iglesias en la vicepresidencia y el de su pareja, Irene Montero, en Igualdad, le relega a seguir en el Parlamento.

En declaraciones a HERALDO, Echenique aseguró que, pese a no estar confirmado todavía, él estará donde le pidan. "Seguiré matándome a trabajar donde me toque estar. He estado donde se me ha pedido en cada momento y estoy muy contento por el resultado en general", aseguró. Resaltó, en este sentido, que tanto a nivel autonómico como nacional "hay mucho en juego". "Tenemos una extrema derecha intentando devolver a España a tiempos pasados, y el mejor antídoto es un Gobierno que trabaje para mejorar la vida de sus ciudadanos y el país", añadió.

Ya en redes sociales, Echenique quiso dar las gracias "a toda la militancia dePodemos Zaragoza y Aragón". "¡Quién nos iba a decir hace casi seis años, en esos comienzos hermosos e ilusionantes con una mano delante y otra detrás, que llegaríamos hasta aquí! Eso del ‘Sí se puede’ es bastante aragonés", aseguró.

La alegría actual contrasta con la preocupación con la que se leían desde la formación en Aragón las encuestas que precedieron al 10-N, y que dejaban a Echenique sin escaño en Zaragoza por culpa de la irrupción del Más País de Íñigo Errejón con CHA. Compleja ha sido la relación que ha mantenido con Aragón, con una lejanía de la cúpula regional que se disparó en la última campaña electoral. A pesar de ello, tanto el secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, como la consejera de Ciencia de la DGA, Maru Díaz, siguieron la investidura desde el Congreso de los Diputados, mientras en la sede de Zaragoza se festejaba su llegada al poder.

También está previsto que el ex jefe del Estado Mayor (Jemad), Julio Rodríguez, quien fuera número dos de Podemos al Congreso por Zaragoza en las elecciones de 2015, se convierta en el jefe de gabinete de Pablo Iglesias, que estará al frente de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y de la Agenda 2030.

Pau Marí-Klose, en Zaragoza. Toni Galán

Marí-Klose, en las quinielas

El que fuera alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y número 2 del PSOE por Zaragoza, Pau Marí-Klose, figura en las quinielas para ocupar un alto cargo. La duda se centra en si continuará ligado a la infancia, ya que es probable que esas competencias se vinculen ahora a la vicepresidencia social de Iglesias. Tras la moción de censura, aumentó el peso aragonés en el Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto a la etapa de Mariano Rajoy. Fernando Valenzuela, secretario de Estado de Asuntos Exteriores; Cristina Latorre y Fernando Gurrea, subsecretarios de Estado de Justicia y Educación;Camilo Villarino, jefe de gabinete de Asuntos Exteriores;Jesús Gascón (Agencia Tributaria), J. A. Marco Sanjuán (Presidente del tribunal Económico-Administrativo) y F. J. Aibar (Tesorería de la Seguridad Social) saltaron a la nómina de altos cargos.

También se está a la espera de conocer si el futuro Gobierno mantiene la estructura en las delegaciones de Gobierno actual o si se renueva para apostar por perfiles más afines a Sánchez.