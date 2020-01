Guitarte da su ‘sí’ definitivo a Sánchez y pide una gestión ajustada al marco constitucional

A las 14.20, el ‘sí’ del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, desde el ‘gallinero’ del Congreso apuntaló la investidura de Pedro Sánchez, que liderará un Gobierno progresista de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, sustentado por los independentistas de ERC y EH-Bildu. Quiso dejar claro en su intervención que su voto reflejaba la postura de la agrupación de electores, y no la suya personal. «Vamos a cumplir lo que dijimos reiteradamente en campaña: apoyar al candidato capaz de concitar distintos apoyos para desbloquear la situación», aseguró, antes de insistir de nuevo en su batalla contra la despoblación. «Esperamos que el Estado español se tome en serio este problema con una gestión que se debe desarrollar dentro del marco constitucional», enfatizó, obviando el difuso acuerdo entre el PSOE y los republicanos catalanes que se refiere al respeto a los principios que rigen el «ordenamiento jurídico», pero sin referencia expresa a la Carta Magna.

La mañana prometía, como anticipó el diputado por Zaragoza, Pablo Echenique, a golpe de tuit: «Hoy pierden los buitres, los corruptos, las cloacas y sus brazos parlamentarios y mediáticos. Hoy gana la gente humilde y trabajadora de este hermoso país». Su abrazo con un Pablo Iglesias con lágrimas en los ojos, asumiendo ya su condición de vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, fue de lo más comentado. El propio Echenique se perfila como portavoz del grupo parlamentario podemista y el exjemad, José Julio Rodríguez, que llegó a ser número 2 al Congreso por Zaragoza, como jefe de gabinete de Iglesias.

Pero la ajustada votación, que se decidió por 167 ‘síes’ frente a 165 ‘noes’, situó a varios parlamentarios al borde de un ataque de nervios por las presiones para cambiar sus votos que han recibido en las últimas horas. Y cientos de miles de miradas se centraron en Guitarte. Tal fue la situación que la propia portavoz socialista, Adriana Lastra, le agradeció especialmente su apoyo por la «campaña de matonismo» que impidió que el representante de Teruel Existe pudiera dormir en su casa por las amenazas que ha estado recibiendo. A los 9.000 correos recibidos estos días se sumaron las decenas de personas que, a las puertas del Congreso y justo antes de la votación, le pedían a pie de calle que votara en contra. No lo hizo, y eso le sirvió para lograr un sentido apretón de manos con Pedro Sánchez y el aplauso de la bancada socialista al completo, pero también reproches de lideresas como Inés Arrimadas (Cs), que le recordó que ella lleva años con protección. «Imagínese si no me compadezco», le dijo.

En su intervención, Guitarte se reafirmó en que fue la agrupación la que definió el sentido de su voto, que en ningún momento fue refrendado por las 6.700 personas que avalaron el salto a la política de la plataforma ciudadana. Y advirtió al PSOE de que Teruel Existe no aguantará «otra frustración» como la que sintió en 2005 por el incumplimiento de las promesas de José Luis Rodríguez Zapatero.

No será así siempre que Sánchez cumpla con el compromiso que asumió, justo antes de la votación, de impulsar una transición justa y de prestar una mayor atención a personas afectadas por la despoblación. El problema será la falta de concreción. Ya el sábado, en la primera fase de la investidura, vinculó la financiación para luchar contra la despoblación al trabajo que hace el Gobierno para captar fondos europeos, intentando quizá echar balones fuera.