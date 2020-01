El radar ‘antifrenazos’, una nueva idea “para frenar la siniestralidad”

Levantar el pie del acelerador o pisar el freno para ajustarse a la velocidad permitida en la vía justo antes de llegar al radar puede no librarte de una multa, al menos en las carreteras navarras. Los conductores aragoneses, que estos días estén atravesando o visitando la Comunidad vecina, han podido ser testigos de un nuevo sistema de control de velocidad conocido popularmente como radar ‘antifrenazos’. La Policía Foral, que tiene transferidas las competencias en materia de Tráfico, ha puesto en marcha los radares en cascada. Se trata de un sistema que ya se comenzó a utilizar en Semana Santa y que consiste en colocar un radar móvil a la vista y en unos dos o tres kilómetros después camuflar otro radar. Ahora, la Policía Foral ha decidido testar el proceso contrario, colocando el radar oculto unos tres kilómetros antes del radar visible.

Y es que, según ha podido observar la Dirección General de Tráfico (DGT), la mayoría de los conductores frena al ver la señal que advierte de un radar. Con este sistema, según ha explicado la Policía Foral a diferentes medios locales navarros, se pretende que los conductores dejen de realizar estas maniobras y respeten los límites de velocidad de las vías, puesto que el frenar bruscamente por intentar evitar una multa se pone en riesgo la seguridad vial.

La autopista vasco-aragonesa (AP-68) y la navarra (AP-15), dos de las vías más utilizadas por los aragoneses para atravesar la Comunidad vecina para llegar al País Vasco o a alguna de las regiones del norte de España, están siendo dos de las vías elegidas para testar este sistema, con el que se pretende disminuir el número de fallecidos al volante.

Hasta noviembre pasado, habían fallecido 1.001 personas en accidentes de tráfico en vías interurbanas españolas, lo que significa que cada día tres personas han perdido la vida en la carretera. Unas cifras que en la Comunidad aragonesa sufrieron un repunte el año pasado: en 2018, 63 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico, cinco fallecidos más que un año antes, lo que se traduce en que las carreteras de Aragón se cobrasen una vida cada seis días.

Es esta la razón, la de disminuir la siniestralidad, la que dan desde la DGT para implementar nuevas medidas para sancionar a los conductores, a pesar de que estas suelen generar críticas entre los automovilistas, pues creen que estas se corresponden más con un afán recaudatorio que con el interés de la Administración de frenar la siniestralidad vial. Unas críticas que rechaza el organismo que alega que un 23% de los accidentes mortales se produce por exceso de velocidad.

Y, ¿en Aragón?

Por el momento, este sistema se está probando únicamente en Navarra, pero dependiendo de los resultados no se descarta que se extienda a otras comunidades. Aunque cabe señalar que esto no significa, que aunque no se esté poniendo en marcha los radares en cascada como tal, en alguna ocasión no se decida poner antes o después de un radar fijo o visible, uno camuflado.

En Aragón, a 1 de agosto, según los datos que publicó la DGT, había 143 radares: 20 fijos y 32 móviles en Huesca; 19 fijos, 30 móviles y 3 de tramos en Zaragoza; y 9 fijos y 30 móviles en Teruel. Son los fijos, los que se encuentran señalizados, los que en muchas ocasiones generan esos frenazos y los que están siendo, en su gran mayoría, objeto de estudio al colocar, en el caso de Navarra, esos radares móviles camuflados a dos o tres kilómetros del que ya existe; aunque también se está utilizando poniendo un radar móvil visible y otro no.