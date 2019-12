Una pensionista, una media jornada y una familia numerosa: el reto de afrontar los gastos extra de Navidad

Comidas navideñas, regalos de amigos invisibles, juguetes para los más pequeños de la casa, salidas con los amigos, cotillones, décimos de lotería... En estas fechas navideñas son muchos los gastos que se suman al presupuesto habitual de los españoles.

HERALDO DE ARAGÓN ha elegido tres casos distintos de familias aragonesas para saber con qué partidas económicas disponen para estos días y a qué van a destinar dicho dinero. Si lo que prima es el gasto en comida y regalos o también se pueden permitir hacer alguna actividad de ocio.

Carmen Ledesma, con una pensión de viudedad; la joven Andrea Flores, que trabaja a media jornada en una academia de inglés en Zaragoza; y la familia formada por Vanesa Plo y Diego Hernando (dueño de una empresa familiar de construcción en Épila), con cinco niñas de corta edad, nos cuentan cómo se han organizado ante el reto de unos gastos extra. Al final de la Navidad nos dirán si han cumplido su objetivo y no se han salido del presupuesto inicial.

Según el sondeo de Bienestar Financiero realizado por la empresa Fintech Creditea, el 17% de los españoles aspira a reducir el dinero que dedica a las compras navideñas y el 10% cree que gastará más. De esa manera, el 59% de los encuestados espera mantener el mismo gasto que en 2018. En cuanto a la lotería, las ventas del Sorteo Extraordinario de Navidad han aumentado este año un 3,02% en Aragón respecto a 2018 y han alcanzado un total de 110,6 millones de euros con un gasto por habitante de 84,51 euros, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.

Por otro lado, cerca de un tercio de los españoles hará sus compras por comercio ‘online’.

1 Carmen Ledesma: "Estos días suponen un sacrificio económico, pero la finalidad compensa" Carmen Ledesma, de 73 años, resalta que en estas fechas tiene que mirar al milímetro el dinero. El grueso de los 200 euros del presupuesto con el que cuenta va destinado a comida y, aunque le gustaría ir a algún concierto o invitar a sus nietos al cine, no se lo puede permitir.

Ledesma, que vive sola y pertenece a la ejecutiva de jubilados de UGT Aragón, cobra una pensión de viudedad de 870 euros al mes y con parte de ese dinero ayuda a su hija, que tiene a su cargo dos niños pequeños. "En su día mi estatus social era alto; mi marido era gerente en Galerías Primero en la central de Zaragoza. Ahora me he sabido adaptar", afirma.

Bebidas como champán o vino están descartadas de su cesta de la compra, al igual que los turrones o el ternasco. Y ya tiene comprada parte de las viandas aprovechando las ofertas. "En Nochebuena aporto tres picoteos y el día de Navidad hago yo la comida: pollo relleno. Hago comidas especiales a base de trabajarlas mucho y mirando que el coste sea mínimo. Por ejemplo, los turrones los sustituyo por una tarta que hago y por arroz con leche", explica. En Nochevieja va de invitada y Año Nuevo todavía no sabe dónde lo pasará.

En total destinará 110 euros a comidas y el resto, a regalos. Los de Nochebuena (detalles para 12 personas) y los de Reyes (para los dos pequeños de la casa) los comparte con su nieto mayor. Entre los dos gastarán 110 euros. A estos debe añadir el regalo de cumpleaños de su hermana y otro para la hija de una amiga. "Estos días suponen un sacrificio económico, pero la finalidad de estar con la familia y compartir momentos de alegría compensa".

2 Andrea Flores: "Prefiero gastarme más dinero en momentos compartidos antes que en regalos" Andrea Flores destina la mayor parte de su presupuesto navideño (en total 210 euros) a ocio. Esta zaragozana de 23 años sopesa las experiencias sobre lo material. "La Navidad, desgraciadamente, es un tiempo de consumismo extremo. Parece que tenemos que regalar porque sí. En mi caso, prefiero gastarme más dinero en momentos compartidos antes que en regalos", reflexiona esta joven que trabaja en una academia de inglés media jornada, donde cobra 500 euros. De hecho, tiene previsto gastar menos de 100 euros para regalar a toda su familia. Ellos corren con los gastos de los convites que organizan en casa.

La consecuencia de este pensamiento es que su vida social aumenta más en estos días. "Tengo una cena con las amigas del colegio y otra con las de la universidad. A estas se suma la del equipo de fútbol y la del grupo de monitores de tiempo libre donde colaboro", recuenta Flores. De media se gasta unos 15 euros en cada una.

Precisamente, su ocupación como monitora le ausentará durante cuatro días de la capital aragonesa, ya que tiene que ir de colonias con niños a un pueblo del Pirineo. "Esto me permite no hacer más gasto de la cuenta, si lo comparo con el de otros amigos o conocidos", reconoce.

Regresa a la ciudad justo el día de antes de Nochevieja y las primeras horas de 2020 las pasará de cotillón, una entrada que cuesta 54 euros.

"Asumo gastos fijos, pero menos mal que no pago alquiler ni tengo que hacer frente a manutención. Este mes es casi imposible ahorrar y la lotería no me ha tocado", lamenta. Solo jugó un décimo que fue un regalo.