El Gobierno de Aragón destinará casi tres millones a complementar las pensiones no contributivas

El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), va a destinar este año casi tres millones (en concreto 2.855.438 euros) para complementar hasta la cuantía del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) las pensiones no contributivas del Estado, que perciben unas 7.000 personas en Aragón.

Este tipo de prestaciones –que cobran mayores de 65 años que no han cotizado el tiempo suficiente para tener una pensión y aquellas que presentan una discapacidad del 65%, pero no tienen derecho al IAI- están fijadas en 392 euros y en 14 pagas, lo que implica un ingreso anual de 5.488 euros. Mientras, el IAI asciende a 491 euros mensuales por 12 pagas, lo que suponen unos ingresos de 5.892 euros al año.

El objetivo de este pago anual -que lleva a cabo del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales- es equiparar, al final del ejercicio, las cantidades que se perciben por ambas prestaciones para que todos los aragoneses dispongan de los mismos ingresos básicos con independencia de su edad.

En la práctica, quienes hayan percibido una pensión no contributiva durante todo el año, recibirán un ingreso en su nómina de 404 euros, y quienes la hayan cobrado algunos meses, percibirán 33,6 euros por cada mes. Además del importe en su cuenta, los 7.000 beneficiarios de esta medida, recibirán una carta en su domicilio explicando esta medida y lo que les supone económicamente.

Cabe recordar que la pensión no contributiva es un pago que realiza el Estado y que en el caso de las personas con discapacidad se cobra cuando no existen más ingresos y no se puede trabajar, mientras el IAI corresponde a la comunidad autónoma y es un ingreso subsidiario que, además, está ligado a la firma de un acuerdo de inclusión social.