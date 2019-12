Ángel Dolado «Las residencias no pueden ser aparcamientos de ancianos»

En casi dos años de mandato presentó un informe sobre la soledad de los ancianos. ¿Han reaccionado las autoridades?

El informe que hicimos con 38 colectivos sobre la soledad no elegida de los ancianos ya está en la agenda de los partidos con la prestación social para una vejez activa. Hay campañas de ayuntamientos como Ejea o Calatayud para que nadie se quede solo en Navidad y el IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) está haciendo un buen trabajo. Queremos que las medidas legislativas y urbanísticas que presentamos se examinen en un observatorio que lideraremos, porque si hay un consenso continuará. Hay un plan nacional del Imserso cuyo referente es nuestro trabajo. Ahora vamos a actuar en las residencias y los geriátricos.

¿Investigar las residencias es la consecuencia del trabajo sobre la soledad de los ancianos?

Correcto, así es. Podemos abrir investigaciones de oficio o por las denuncias. Me consta que varias asociaciones de Huesca, Zaragoza y Teruel van a pedirlo. Estos centros deben estar bien servidos y no vale depositar a nuestros mayores allí. Lo mejor es atenderlos en sus domicilios, pero el concepto de familia los lleva a residencias. No podemos permitir que las residencias estén en el medio de la nada, que sean aparcamientos de mayores o guarderías. Vamos a hacer inspecciones de campo con nuestros técnicos.

Analizó también la convivencia en la zona del Perpetuo Socorro en Huesca. ¿Responde ante las carencias políticas?

Es lo natural y estamos para eso. El Justicia de Aragón es el último que llega si los problemas están enquistados ante las decisiones municipales. Los vecinos de Perpetuo Socorro quieren que se adopten medidas. La mediación del Justicia entre colectivos y administraciones es esencial.

Como los problemas de violencia en la calle de Pignatelli de Zaragoza, justo detrás de la DGA...

Habíamos recibido a asociaciones de vecinos de las calles Pignatelli, Rebolería o Asalto. Nos preocupa el problema de la okupación. Nunca lo legitimaré porque lo primero es el principio de legalidad. Hay que actuar si la okupación es indebida, delictiva y, sobre todo, si perjudica a los que viven de forma habitual. Hemos notado un cierto cambio en las edificaciones conflictivas de la calle Pignatelli tras visitarla. Cambió el Ayuntamiento, son problemas de seguridad pública, donde actúa la Policía Nacional, y también se empieza a notar más la coordinación en la Delegación del Gobierno.

¿Irá el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, al acto mayor del Justicia de Aragón?

Hay que reivindicar la figura del Justicia de Aragón porque Juan de Lanuza es la forja de un rebelde frente a un poder real absoluto. Esa historia nos beneficia porque defiende el habeas corpus y es el antecesor del Ombusman. Espero conseguir que venga el presidente y que las tres autoridades de Aragón estén con el Justicia Juan de Lanuza.

¿Los aragoneses conocen la historia de Juan de Lanuza?

No se conoce la figura de Juan de Lanuza, la figura más emblemática de Aragón, que defendió la libertad frente a un rey austria, Felipe II, que lo degolló en 1591 en un solo día y sin un juicio.

Como juez llevó el Yak y aún repatrían unos restos de Turquía 16 años después. ¿Qué opina?

Cambió mi vida ese juicio por varios motivos. Tantos años después los únicos que han cumplido son las autoridades turcas. Espero que sean los restos definitivos para que las familias encuentren por fin la tranquilidad.

Las separaciones en Aragón aumentan un 24% este trimestre y está a la cabeza de España.

No lo sabía, pero es preocupante. Cuando fui juez de familia un año y medio la mayor preocupación eran los niños y su estabilidad en estas unidades familiares complicadas. En las separaciones y divorcios conflictivos sale lo peor de la condición humana. Recomiendo la película americana ‘Historia de un matrimonio’, que es un reflejo de esas separaciones y el coordinador social.

¿La conflictividad de los menas es pasajera o se ha frenado?

La sociedad aragonesa no puede controlarlo porque dependemos del movimiento exterior. Tuvimos un encuentro de los defensores en Andalucía, donde están más en los centros de Tarifa y Cádiz, no tenían problemas como el año pasado. Se ha contenido. En Aragón hubo unos 320 y se ha respondido adecuadamente.

¿El Impuesto sobre la Contaminación del Agua (ICA) es legal?

Al analizarlo, vimos que no había una doble imposición y el ICA estaba en una ley que no se declaró ilegal. Por eso no podía recomendar no pagarlo. Resolvimos que la notificación de los recursos debía ser individualmente.

¿Qué hallarán los aragoneses en la nueva web del Justicia?

La que teníamos era inoperativa. No podíamos subir una foto de un acto que celebrábamos y necesitábamos que fuera más moderna y dinámica. Queremos contar que el Justicia de Aragón es muy diferente del resto de defensores de toda España.

Una ofrenda floral en el monumento de Juan de Lanuza

Ángel Dolado, Justicia de Aragón, celebrará hoy a las 17.30 su día grande en su segundo año de mandato, en el acto en recuerdo de Juan de Lanuza con una ofrenda floral y su discurso ante su monumento en la plaza de Aragón. Está previsto que este año acuda al acto el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, y el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, en representación del Gobierno de Aragón.

Asimismo, hay un acto institucional del Justicia en la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal a las 19.00, al que asistirá la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz. Allí recibirán la Medalla del Justicia las Comunidades Aragonesas en el Exterior y contarán con la actuación musical de la Caja de Música de Sabiñánigo.

Ayer se presentó el ‘Espacio Emilio Gastón’, una sala en el Palacio de los Condes de Morata, que va a estar dedicada de forma permanente a la figura del primer Justicia de la democracia en sus muchas facetas sociales y artísticas.