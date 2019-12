La caligrafía aragonesa que escribe con buena letra en el cine

'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, es la película con más nominaciones en los Premios Goya de este año, un total de 17. Mejor película, dirección, guión original, música original, actores de reparto, etc. A la larga lista se suma la nominación a mejor dirección artística. Ese equipo de arte se puso en contacto con Ricardo Vicente, un calígrafo afincado en Binéfar. Desde dicha localidad oscense salieron muchos detalles históricos que, con letra de otro siglo, contribuyeron a ambientar el film.

"Para la producción de Amenábar realicé copias facsimilares de cuadernos de Miguel de Unamuno", relata Ricardo. Tomó como muestra varios documentos históricos: "Me facilitaron manuscritos suyos, cartas que mandaba al Ateneo de Madrid o misivas que se intercambiaba con Manuel Azaña". Ricardo vio el film el Día del Pilar en el cine Palafox de la capital aragonesa. "En imagen salió una libretilla que trabajé, cuando rememora su etapa juvenil en el País Vasco. Además, también se pudieron ver cuadernillos apilados en el escritorio de Unamuno que hice yo". Los meses de faena de este calígrafo se convierten en pocos segundos en pantalla: "En una producción de este estilo se muestra solo una décima parte, por decir algo, del trabajo realizado".

La de Alejandro Amenábar es la última película para la que ha trabajado Ricardo, pero no la única. En 2017 participó en ‘The Sisters brothers’, de Jacques Audiard. Para este film reprodujo manuscritos en cuadernos y libros de química, física o geología. "Tuve que escribir anotaciones científicas y fórmulas para la libreta de un químico y físico", añade.

Documento de Ricardo Vicente para 'The Sisters Brothers'. R. Vicente

La escritura histórica que aparece en las películas tiene que contextualizar, por lo que no siempre tiene que ser perfecta, de calígrafo. "En 'The Promise' tuve que escribir más de 200 etiquetas de una botica con una letra que no era del todo bonita porque tenía que aparentar que las había realizado un farmacéutico, en lugar de un calígrafo", indica. Para esta película, rodada en lugares españoles como Albarracín en 2015, también hizo algunos documentos y mapas. "A lo anterior se sumaron carteles en árabe, armenio, griego, francés e inglés para los establecimientos de un mercado, dibujados con pincel sobre madera. Una verdulería o un taller de cerámica, entre otros", cuenta. Ricardo Vicente conoce la escritura árabe, ya que la estudió en Túnez y más tarde impartió clases universitarias en Egipto.

Carteles pintados por Ricardo Vicente para 'The Promise'. R. Vicente

El lienzo es un elemento importante en este trabajo, tal y como considera Vicente. "Suelo trabajar con papel noble porque sé que va a funcionar mejor. Es necesario tener en cuenta que el papel va a ser grabado por cámaras y no puede ser totalmente blanco, sino que debe tener un tono más amarillento". No solo hay que reparar en el aspecto del papel, sino que además tiene que ser una superficie idónea que conjugue con la tinta. "A veces, dependiendo del tipo de papel, se puede derramar la tinta al escribir", avisa el calígrafo.

Diferente es cuando se trabaja como doblador de manos. Ricardo Vicente realizó esta labor en 'Cervantes contra Lope', bajo la dirección de Manuel Huerga. "En una escena de la película mis manos fueron las del actor Emilio Gutiérrez Caba y tuve que escribir el inicio de la segunda parte del Quijote", rememora. Antes de comenzar a rodar hay que realizar un trabajo de investigación: "Tengo que estudiar cómo suben las pes o cómo bajan las eses, entre otras características de la escritura". A este ejercicio de dibujar las letras según la trayectoria se suma la presión de tener cerca a los directores. "En momentos como ese es cuando se ve el trabajo que hay detrás de los rodajes y los vericuetos con los que tienen que trabajar los actores y actrices", agrega.

A su participación en la gran pantalla se suma la contribución caligráfica en series de televisión, como en 'El Ministerio del Tiempo'. "En Isabel, de Televisión Española, instruí en el manejo de la pluma y la letra de cancillería del siglo XV a los actores Pablo Derqui, Michelle Jenner, Rodolfo Sancho o Bárbara Lennie, y realicé copias fieles de documentos y cartas", recuerda desde Aularium, su estudio binefarense.

Desde allí, en la Comarca de La Litera, escribe para el mundo cinematográfico, pero también diseña diplomas o imparte cursos. En la última Feria del Libro Aragonés de Monzón, Ricardo Vicente presentó su primer cuaderno de caligrafía histórica (de una serie de tres), enfocado a la Hispania medieval.