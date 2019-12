Dinópolis, el aeropuerto y el apartadero de Platea centran la inversión del Fite de 2019

El apartadero ferroviario de Platea, con cinco millones de euros; Dinópolis, con cuatro, y el aeropuerto de Teruel, con tres, centran este año las inversiones más importantes del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). Estos tres proyectos se llevan una tercera parte de los 35,2 millones que ya tienen nombre y apellidos. El resto, hasta completar los 66 millones de esta convocatoria, se conocerán en las próximas horas.

En el listado que ayer hizo público el Gobierno de Aragón aparecen otros 3,3 millones para infraestructuras de transporte de titularidad autonómica y provincial; 1,2 para las depuradoras de Calaceite, Mas de las Matas y Mazaleón y hasta siete para proyectos que potencien el desarrollo económico y social de la provincia, línea en la que se enmarcaría Motorland.

El Gobierno de España y el de Aragón firmaron ayer en el Pignatelli el convenio de este 2019, que introduce importantes novedades, como la posibilidad de que las partidas se ejecuten hasta 2022. También se prevé "ir incorporando" los 39 millones que no se ejecutaron en años anteriores.

Más del 60% de la inversión, aseguró la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, irá a parar a políticas de creación de empleo. Se contemplan, por ejemplo, cuatro millones para infraestructuras y proyectos empresariales en municipios mineros, una cuantía que se asignará en régimen de concurrencia competitiva, así como 500.000 euros para la incorporación de jóvenes al medio rural y la modernización de explotaciones agrarias.

La extensión y generalización de la banda ancha, otra de las reivindicaciones históricas, aparece con 500.000 euros y en el apartado cultural, el Gobierno de España y la DGA proyectan un millón de euros para el museo provincial de Teruel, otros 500.000 euros para el de la guerra y 2,5 millones para la rehabilitación de viviendas y patrimonio de interés arquitectónico. Igualmente, se han aprobado 1,2 millones para la construcción de un hangar en el IES Segundo de Chomón y la adecuación de instalaciones en el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas.

Un fondo "para complementar"

Pese a abrir el abanico a proyectos hasta ahora no incluidos en el Fondo de Inversiones, como los sanitarios o los educativos, el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, recalcó que el Gobierno de Aragón no podrá destinar el presupuesto del fondo a inversiones ordinarias. "No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra. El Fite viene a completar todas aquellas inversiones que ya se han producido, lo cual no impide que tengan incidencia en otras que se estén ejecutando, pero en ningún caso podrá sustituir unas por otras", subrayó. El objetivo, añadió, es que quienes quieran residir en Teruel puedan hacerlo "en las mismas condiciones que el resto".

El presidente de Aragón, Javier Lambán, destacó que el trabajo de estos últimos meses ha permitido resolver "problemas de gestión" y sentar las bases para que el Fite "siga funcionando con la eficacia demostrada hasta ahora". En este sentido, la consejera de Presidencia aseguró que la firma suponía "un punto de inflexión", ya que el fondo recupera su "naturaleza" y podrá seguir compensando los "agravios estructurales" de la provincia. Respecto a los 39 millones inejecutados, aseguró que tendrán que ser objeto de "debate y negociación" por parte de los dos gobiernos.

Para el PP, en cambio, el Fite llega "tarde". "Esperemos que sea una herramienta de crecimiento y desarrollo de los turolenses y no un mecanismo para financiar por propios fracasos del Gobierno de Aragón y la imposibilidad de destinar recursos a esta provincia", expuso la secretaria general del PP-Aragón, Mar Vaquero.