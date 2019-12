Vox vuelve a desmarcarse en la condena de las Cortes a la violencia machista

Vox ha vuelto a romper este miércoles la unanimidad y se ha desmarcado de la condena de las Cortes a la violencia machista. La propuesta no de ley presentada por los socios de Gobierno –en la que se expresaba el compromiso de seguir fortaleciendo la labor del Ejecutivo hasta alcanzar una sociedad libre de esta lacra– ha logrado el apoyo de PP, Ciudadanos e IU, pero no el de la formación de extrema derecha, que ha insistido en que la violencia "no tiene género".

Su portavoz, David Arranz, ha recalcado que "no violan los hombres, sino los violadores" y que tampoco matan los hombres, "sino los asesinos". "No existe una lucha de sexos. Es absurdo y demencial creer que media población tiene sometida a la otra mitad. Vox siempre estará en contra de las leyes ideológicas que vulneran los derechos de parte de la población", ha asegurado.

También se ha mostrado en contra de las "cantidades ingentes" de dinero que se destinan a asociaciones que "fomentan una ideología sesgada y totalitaria" y ha incidido en que la ley contra la violencia de género "no es justa". "Esto no quiere decir que no sea justo defender a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia", ha aclarado el portavoz de Vox.

La formación ha mantenido el ‘no’ que ya impidió aprobar una declaración institucional el pasado 25 de noviembre, una decisión que le ha costado fuertes críticas del resto de grupos y sonoros abucheos desde la tribuna de invitados.

NOTICIAS RELACIONADAS Vox se queda solo al exigir la derogación de la ley de Memoria Democrática

Los socios del cuatripartito han asegurado que "negar la violencia machista es devolverla al ámbito privado", y que "hay mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres". "La violencia de género es de género, no es una cuestión ideológica", ha subrayado la socialista Pilimar Zamora.

Sus argumentos han sido apoyados por Marta Prades (Podemos-Equo), Carmen Martínez (CHA) y Esther Peirat (PAR), quienes han recordado los años de intensa lucha y trabajo. "Pido al resto de los grupos que no se pongan de perfil ni blanqueen a la ultraderecha. Quien calla es cómplice, y contra la violencia machista no se puede ser neutral", ha manifestado la podemista Marta Prades.

En este mismo sentido se ha pronunciado el diputado de IU, Álvaro Sanz, que ha criticado que Vox quiera derogar una ley "imprescindible".

Una causa "justa"

Los diputados de Ciudadanos, por su parte, han reivindicado la libertad de las mujeres para salir a la calle o terminar o no una relación. "Como tal firmamos el pacto contra la violencia de género. Hay que educar en valores. Hombres y mujeres somos iguales, y votaremos ‘sí’ por la libertad y la igualdad, por nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros hijos", ha adelantado Beatriz García.

La popular Mar Vaquero también ha lamentado que la declaración no fuera refrendada por la totalidad de los grupos. "Es una causa justa. Nosotros no negamos la violencia contra las mujeres. Ninguna está libre, da igual su raza, clase social, edad o ideología", ha dicho.

Ha criticado, asimismo, la "utilización partidista" de este debate. "Es una causa que nos tendría que unir a todos los grupos", ha añadido.