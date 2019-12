Aragón endurecerá su ley del juego y marcará distancias mínimas con los colegios e institutos

Aragón endurecerá su ley del juego, aprobada hace ya 19 años, y marcará distancias entre las casas de apuestas y los colegios e institutos de la Comunidad. Hasta ahora, la normativa establecía únicamente un mínimo de 300 metros entre salones. El cambio hará que ninguno de estos locales pueda instalarse cerca de edificios "vulnerables". Es decir, de aquellos que tengan un potencial de usuarios jóvenes. Aunque la distancia exacta tiene aún que determinarse, colectivos como la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer) reclaman que estas salas no puedan estar a menos de un kilómetro de los centros de estudio.

La reforma, anunciada ayer por la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, en el marco de la Comisión del Juego, reforzará los controles de acceso, que tendrán que hacerse "obligatoriamente" a la entrada. La intención es evitar la picaresca actual, ya que, según denunciaron los asistentes a la comisión, hay salas que los realizan en el interior, dando la posibilidad de entrar, jugar y salir sin identificarse. Si esto no se cumple, la responsabilidad recaerá directamente en los empresarios.

Estos últimos, explicó Pérez, estarán obligados a pedir el DNI o el NIE a quienes quieran acceder al interior. También habrá novedades en el registro de autoprohibidos. Hasta ahora, los inscritos quedaban dados de baja automáticamente a los seis meses, pero una vez que se apruebe la modificación, la inscripción será "indefinida". Serán estas personas las que, por voluntad propia, deberán darse de baja previo pago de una tasa de en torno a 40 euros.

Autoprohibirse, destacó la consejera, será más fácil, ya que el trámite podrá completarse tanto en las oficinas delegadas del Gobierno de Aragón como en los entes locales. El Ejecutivo pretende así combatir el "preocupante" crecimiento –continuado y progresivo según alertan desde la consejería de Presidencia– del número de personas que tienen problemas con el juego.

La DGA creará un grupo interdepartamental que trabajará en la reforma de la ley. También prevé incrementar las partidas destinadas a la lucha contra la ludopatía en próximos presupuestos. Pese a que la apertura de salones se ha estancado en los últimos años, Pérez reconoció que la creciente popularidad de los bingos y las casas de apuestas y el incremento de los usuarios ha obligado a replantear la normativa y adaptarla a la sociedad actual. "No solo estamos concienciados y preocupados, sino ocupados en atajar esta nueva adicción, que amenaza fundamentalmente a los sectores más vulnerables y a los jóvenes", dijo.

Durante la reunión, a la que asistieron miembros de Azajer, agentes de la Policía Nacional Adscrita e integrantes de Cruz Roja, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción o la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), entre otros colectivos, también se abordó la necesidad de luchar contra la fidelización de clientes.

La previsión es que la reforma contemple la prohibición de aquellos reclamos que se envían a través de WhatsApp desde ciertas salas de juego y obligue a estos locales a instalar advertencias más visibles en sus fachadas. Se velará, asimismo, porque su publicidad "no induzca a error" sobre la actividad realizada. Con esto, el Ejecutivo se refiere, sobre todo, al uso de imágenes de deportistas.

En lo que respecta al juego ‘online’, de competencia estatal, el Gobierno aragonés volverá a instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a modificar el marco normativo y a prohibir la publicidad de bingos y casas de apuestas.

Un problema "estructural"

Lo importante, según Pérez, es tomar medidas que resuelvan este problema, de carácter estructural, y aportar alternativas de ocio para los jóvenes. "Es un tema complejo que hay que abordar desde todos los ámbitos posibles", dijo.

Según datos de la consejería de Presidencia, el juego ‘online’ duplicó entre 2012 y 2017 en Aragón el número de jugadores activos y triplicó las cantidades jugadas. El Ejecutivo no puso ayer fecha a la reforma de la ley, que se concretará a lo largo de 2020. Pérez, no obstante, aseguró que los primeros pasos se darán en las próximas semanas. "Hemos empezado hoy y vamos a trabajar sin descanso. No vamos a parar", recalcó.