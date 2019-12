Detenido un hombre por estafar de manera continuada a personas a las que pedía una foto de su DNI

La Policía Nacional detuvo el pasado 18 de noviembre a un varón por estafa continuada en una operación a la que se bautizó como 'Ferrara'. El ahora detenido usurpó al menos doce identidades para llevar a cabo sus estafas, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Las investigaciones se iniciaron en mayo, a tenor de la denuncia que interpuso un ciudadano en la Comisaría de Calatayud, tras haber sido estafado en una web de compra-venta entre particulares.

NOTICIAS RELACIONADAS Detenido por un 'simpa' en un bar de Cinco de Marzo de Zaragoza

Para llevar a cabo la compra-venta, el supuesto vendedor enviaba al comprador una fotografía de su DNI como garantía de la compra. Si bien, el documento de identidad enviado no pertenecía al ofertante sino a una persona ajena a esta operación comercial. Todo ello para dar un plus de credibilidad en una venta que finalmente no se efectuaba, estafando a numerosos compradores que abonaban el importe en cuestión sin recibir la mercancía. De esta forma, y tras numerosas gestiones, los investigadores pudieron comprobar que el falso vendedor usurpó al menos doce identidades de ciudadanos inocentes utilizando esta técnica.

El autor de los hechos, ahora detenido, contrató a nombre de otras personas monederos electrónicos en los cuales ingresaba los beneficios de sus fechorías. Los investigadores pudieron contabilizar un total de 350 monederos, los cuales llevaron a la identificación y localización del presunto autor. Un individuo con antecedentes en Portugal por haber cometido con anterioridad fraudes y otros ciber delitos en dicho país.

El pasado dieciocho de noviembre se procedía a su detención en Ponferrada (León), tras haber acreditado su participación en más de cincuenta estafas por un valor total de dieciséis mil euros, por las que se han interpuesto más de cincuenta denuncias en todas España.