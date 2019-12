Cambiar Monzón recoge 4.000 firmas para evitar el cierre de la taquilla

El grupo municipal de Cambiar Monzón entregará este jueves a las 11.30 las 4.000 firmas en las dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Monzón para entregarlas al Gobierno de Aragón como rechazo a la medida planteada por Renfe y Adif de cerrar al público la taquilla de venta de billetes. De esta forma la venta sólo se realizará por máquina o ante el revisor en el tren, alternativas que rechaza esta formación ya que consideran que el cierre de la taquilla supondría un paso más en el desmantelamiento de una vía que ha sufrido recortes en servicios en los últimos años.

Será la siguiente acción reivindicativa tras la realizada este sábado cuando un nutrido grupo de montisonenses se desplazó en tren a Zaragoza, con las camisetas y sudaderas identificativas, para recoger firmas y dar visibilidad a la campaña en defensa de la estación Río Cinca.

Desde Cambiar Monzón piden a todos los vecinos que lo deseen que les acompañen en la entrega de firmas y recuerdan que sus acciones reivindicativas no terminan con este acto.

Cabe recordar que los Ayuntamiento de Monzón, Barbastro, Benasque, la Comarca del Cinca Medio, la Comarca del Somontano, la Comarca de La Ribagorza, han aprobado por unanimidad mociones para instar a la DGA a que acuerde con el Ministerio de Fomento la continuidad de este servicio que tiene previsto finalizar el 1 de enero.

“Hay que renovar el acuerdo de Gobierno de Aragón con Renfe garantizando el mantenimiento, y a poder ser, la mejora de los servicios. En estos últimos viajes, hemos constatado también la desidia de Renfe en esta línea: la taquilla ya está cerrada, muchos días, desde hace muchos meses. La máquina expendedora solo funciona con tarjeta de aproximación, y generalmente está averiada. Los revisores con su datafono, no pueden cobrar con tarjeta, también tienen estos problemas de conexión los trabajadores de Renfe, ya que no hay cobertura necesaria para que funcionen correctamente, y la mayoría de las veces no pueden aplicar el descuento correspondiente”, explican.

“Es mucho más que mantener la taquilla y los servicios , es luchar por una forma de transporte que nos están quitando, en aras de invertir en el AVE , los que toman decisiones solamente ven inversión y beneficios, el ferrocarril convencional no es incompatible con el progreso”, critican.