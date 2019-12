Nueva acción reivindicativa en Binaced por la mejora carretera donde perdió la vida un joven

La plataforma por unas carreteras dignas de Binaced–Valcarca ha lamentado profundamente la trágica muerte en accidente de circulación del joven de Belver de Cinca ocurrida este domingo en la A-140 cuando regresaba de la localidad mediocinqueña y recuerda la necesidad de acondicionar esta vía que conecta con la autovía A-22.

Este colectivo ciudadano, que cuenta con el apoyo del Consistorio, llevará a cabo una nueva acción reivindicativa para sensibilizar al Gobierno de Aragón sobre la necesidad de adecentar los 7 kilómetros que comunican Binaced con la entrada de la autovía en Binéfar, donde tuvo lugar este siniestro. Este año ya se acometieron obras de mejor en 1,5 kilómetros pero quedarían siete restantes para ensanchar el firme, eliminar curvas peligrosas y parchear la calzada.

La manifestación estaba ya prevista y sus permisos solicitados a la Guardia Civil ya que se quiere realizar una actividad de seguridad vial dirigida a los escolares. No ha tenido que ver con el triste desenlace de este siniestro, el tercero que ocurre en diez días. “Y eso que todavía no ha llegado la época de las nieblas y las heladas”, explica el portavoz de esta plataforma Josan Fortón.

La marcha dará continuidad a la iniciada el año pasado en vísperas de la Navidad. En este caso será el domingo 22 de diciembre. En el colegio se impartirá un taller de educación vial por parte de Guardia Civil de Tráfico dirigido a escolares en el polideportivo. Mientras que los adultos caminarán entre Binaced y Valcarca para reivindicar de nuevo una mejora en las conexiones con Albalate de Cinca, Monzón y Binéfar, como hicieron hace unas semanas.

Asimismo, unos días antes de Navidad también se espera contar con la presencia de un grupo de moteros vestidos de Papa Noel para recorrer estas carreteras.

Paralelamente a la convocatoria de estas acciones reivindicativas, se están manteniendo contactos políticos de las Cortes de Aragón. De momento ya se han realizado entrevistas con CHA, PSOE y se está a la espera de hablar con Ciudadanos, entre otros.

El portavoz de la plataforma recuerda que de las tres arterias que se reclaman (a Monzón, a Albalate de Cinca/Fraga y a Binéfar) la que lleva a la capital literana es la gran prioridad por el rápido acceso a la autovía para el tráfico pesado y porque la población de Binaced va al centro de salud de Binéfar y los jóvenes estudian en su instituto. “No es un capricho es una necesidad como desgraciadamente estamos viendo. Reivindicamos que el año que viene haya un presupuesto para terminar la carretera a Binéfar. Además no exigiría un gran presupuesto pensamos que con seis millones de euros se podría acometer. Es una carretera estrecha, sinuosa, con parches y con señalización que ha desaparecido o es escasa y de noche no se ve. Si arreglaran esa carretera al menos tendríamos una salida natural”, explica.