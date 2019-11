Cerca de 1.500 personas se presentan a la oposición de administrativo del Salud

Un total de 1.440 personas se han presentado este domingo a las oposiciones de administrativo convocadas por el Servicio Aragonés de Salud. En este proceso selectivo estaban en juego 31 plazas de promoción interna, 22 de turno libre y 4 de discapacidad. Tras el examen, los opositores lo han calificado de “asumible” y han destacado la presencia de preguntas en negativo. Los sindicatos han resaltado que la prueba se ha desarrollado sin incidentes.

Más del 50% de los opositores que se habían inscrito a la oposición del grupo administrativo del Salud no se han presentado a la prueba, finalmente, han sido 1.440 las personas que han acudido este domingo a las 9.30 a las sedes habilitadas en el campus público aragonés: la facultad de Derecho y la de Medicina. El examen, de tipo test, ha comenzado sobre las 10.00 y ha finalizado a las 12.00; un periodo que algunos opositores han calificado de justo. "Hay que saberse muy bien las respuestas, sino no te da tiempo", ha explicado Merche que, pese a las dudas que se podían presentar en algunas cuestiones, lo ha calificado de "asequible".

"No me ha resultado complicado, pero siempre te queda la duda de 'y si hubiera repasado un poco más", ha puntualizado. Ella se presentaba por promoción interna, por lo que no se "jugaba nada". Fidel, que también iba por promoción interna y que ha reconocido no haberse preparado la prueba, ha especificado que no le ha parecido difícil, una opinión que también han compartido Pilar y Susana, que tras acabar la prueba expresaban sus dudas sobre si conseguirán o no plaza: "Todo dependerá de los demás".

"La percepción ha sido buena, me pareció más complicado el de auxiliar administrativo", ha explicado Susana, quién ha contestado cerca de 80 preguntas. En su caso, ya cuenta con puntos, así que lo importante es conseguir una nota aceptable para lograr la plaza. "Casi siempre tienes dudas entre dos y realmente te quitan bastante (0,33) si te equivocas", ha destacado.

Preguntas en negativo

Aunque la prueba ha transcurrido sin incidentes, tal y como han comentado desde los sindicatos, algunos opositores lamentan el volumen de preguntas en negativo; es decir, en unas cuestiones les preguntan por cuál es la respuesta correcta de cuatro opciones, mientras que en la siguiente les piden que indiquen cuál es el centro que no pertenece a la Atención Especializada en el Sector 1 de Zaragoza. "Tienes que saberte el temario muy bien porque cualquier palabra que cambie, puede significar que suspendas", han recalcado Isabel y Ángel.

Por su parte, Elena ha destacado que estos cambios generaban bastante controversia, ya que se unía a que había algunas preguntas farragosas y que el tiempo del examen era limitado: "Eso sí, siempre que había un cambio de positivo a negativo, aparecían las palabras 'no' o 'incorrecta' en mayúsculas, con el objetivo de que te dieras cuenta".

Arriesgarse, una opción

Muchos de los opositores que se han presentado este domingo ya llevaban varios procesos selectivos este año a sus espaldas. "Como en los últimos tiempos he hecho dos exánimes, en este he ido a arriesgar y he contestado a muchas preguntas", ha reconocido María del Carmen. Como ella, David también ha apostado por esta opción: "Solo me he dejado seis cuestiones sin contestar". Todos destacan que aunque la percepción puede ser una, hasta este lunes, cuando se publiquen las resoluciones no sabrán si tienen opciones o no.