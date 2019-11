Candanchú y Astún renuevan su acuerdo para ofrecer un forfait conjunto

Las dos estaciones del valle del Aragón, Candanchú y Astún, han renovado su acuerdo comercial de colaboración para seguir ofreciendo un dominio esquiable de 100 kilómetros, a través de un forfait conjunto. Este abono se suma al que engloba toda la nieve aragonesa, con 390 kilómetros de pistas, Ski Pirineos, el pase que nació de la unión comercial del Grupo Aramón, Astún y Candanchú.

El abono que une comercialmente a las estaciones de Astún y Candanchú podrá ser diario o de hasta 5 días y los dos centros invernales estarán unidos a través de un servicio de autobús gratuito. Los usuarios podrán disfrutar del esquí en ambas estaciones desde este fin de semana, ya que Astún abrió el fin de semana pasado, y Candanchú lo hará este sábado 23. Este acuerdo comercial no es nuevo, ya que ha estado en vigor en temporadas anteriores. Pero la principal novedad de este año es la puesta en marcha de un nuevo forfait fin de semana, que permitirá esquiar sábado y domingo y un día laboral (entre semana) gratuito. Se podrá adquirir únicamente en las taquillas de las estaciones. Con esto se pretende "que la gente venga a esquiar un fin de semana y alargue su estancia un día", explica Andrés Pita, director comercial de Astún, o cualquier día laboral de la temporada.

Los dos centros invernales del valle del Aragón cuentan con novedades para esta temporada de esquí, que se recogen en la publicación de la Asociación Turística Valle del Aragón (ATVA) de invierno y primavera 2019-2020. Candanchú ha realizado inversiones en la mejora de su página web para realizar reservas de viajes, también en temas de comunicación (fibra óptica) o en un sistema de pisado de pistas inteligente, “para que sea más sostenible ecológico y eficiente", según explica Stephan Pantoja, responsable comercial de la estación. Se trata de "optimizar la cantidad de nieve para que la máquina la conserve en mejor estado y no la estropee", añade.

Pantoja también ha destacado la unión de las estaciones de esquí nórdico Le Somport y Candanchú, que ofrecen 35 kilómetros y 11 pistas de diferentes niveles, además de un circuito de raquetas de 5 kilómetros, 8 circuitos homologados para competiciones y un estadio de biatlón. Por su parte, Astún cuenta esta temporada con una nueva aplicación para dispositivos móviles, un nuevo alquiler de esquís en Jaca y ha renovado su web y central de reservas.

Stephan Pantoja ha asegurado que esta temporada es "histórica", porque las condiciones en la que se encuentra la estacione es de "pleno invierno y estamos a mitad de noviembre", con más de 60 centímetros de espesor en las cotas bajas de la estación. "Es un dato a resaltar porque cuando se habla de cambio climático se dice que las estaciones de esquí tienen un futuro poco alentador y esto demuestra que estamos en buena línea y la situación no es tan dramática", subraya.

Por su parte, Andrés Pita ha explicado que no es normal "ni abrir el 16 de noviembre ni el 25 de diciembre". En este sentido ha recordado que la apertura adelantada no ha supuesto un récord para Astún, ya que en 2018 se abrió el 15 de noviembre. No obstante, la apertura tan temprana “también es una novedad por la gran cantidad y calidad de nieve que tenemos, lo que nos hace ser muy optimistas de cara al puente de la Constitución e incluso para navidad, porque las reservas ya se están moviendo”.

La ATVA ha presentado el número 38 de su publicación, que engloba toda la oferta turística del valle del Aragón y que en la edición de invierno se centra en Astún y Candanchú, además de todas las propuestas de naturaleza, cultura, patrimonio o gastronomía, entre otras. "Somos el destino más completo de España que une todo en cuanto a oferta turística", ha asegurado el presidente de la ATVA Luis Terrén. Se ha convertido en una “guía indispensable” para visitar el valle del Aragón. Se van a distribuir 15.000 ejemplares y también se puede descargar en la página web y APP de la Asociación Turística Valle del Aragón.