El partido menos votado de la historia de España lo vuelve a intentar en Teruel

Jamás un partido había conseguido tan pocos votos en España en unas elecciones generales. Sin embargo, los 28 apoyos que recibió el pasado mes de abril no han hecho desistir a Helen Mukoro. Al contrario, esta nigeriana residente en Denia y que se presenta por Teruel llega con energías redobladas a la cita del domingo: "Aspiramos a conseguir un escaño", anuncia. Su partido, Unión de Todos, es el minoritario de entre los minoritarios en Aragón.

En esta Comunidad la batalla electoral la libran 19 contendientes. En los comicios del 28 de abril fueron 15, de los que solo cinco consiguieron representación en el Congreso de los Diputados (PSOE, Ciudadanos, PP, Podemos y Vox). El campeón de ‘la otra liga’, la de los partidos minoritarios, fue el Pacma, con 6.934 votos. Entre los animalistas y Unión de Todos hubo formaciones como Por un Mundo más Justo, Recortes Cero, Escaños en Blanco, Muerte al Sistema, el Partido Comunista de los Pueblos de España o el Partido Comunista de los Trabajadores de España. A estos dos últimos se suma el domingo, en Teruel, el Partido Comunista Obrero Español.

Pese a su sideral distancia con el número de votos que necesitaría para ser diputada, Mukoro no pierde la esperanza. Dice que su escaño sería "un diamante en bruto para Teruel" y que la provincia "daría la vuelta al mundo". "Voy a ser la siguiente Obama y el presidente de Nigeria, que es el hombre negro más poderoso del mundo, vendrá a verme tomar juramento al Congreso", pronostica.

Achaca su escasa cosecha de votos la pasada primavera a las elecciones anticipadas. "Pedro Sánchez no avisó y nos hizo mucho daño al resto de los partidos. Mira si no los resultados que consiguió el PP", se justifica. Esta nueva convocatoria también les ha cogido a contrapié, pero espera rearmarse "con mi pequeño grupo de apoyo" en Teruel y con la publicidad pagada en Facebook. "No sé cuánto me gastaré, me avisan cuando supero los 20 euros diarios de gasto", cuenta.

Unión de Todos se presenta por Teruel pese a que su lideresa no vive allí y sus visitas se cuentan con los dedos de una mano. Según Mukoro, no eligió esta provincia porque se necesiten menos firmas para presentar una candidatura, sino porque le llamó la atención "que tenga menos habitantes que Denia, cuando es capital de provincia".

Resulta difícil cortarle cuando habla de sus propuestas. Para combatir la despoblación apuesta por un subsidio de 500 euros al mes durante tres años "para que vuelva la gente". Quiere potenciar el turismo en Teruel "porque en Denia se vive de eso todo el año" y promete crear "una marca" con los productos del campo turolense. Se considera "progresista" y "de izquierdas", y critica el apagón informativo que sufre por los medios locales. "Eres el único que me ha llamado", agradece.

Estas elecciones no tendrá la competencia de ‘El Lobo de la Alberca’, el candidato del partido Muerte al Sistema que en abril cosechó el segundo peor resultado de España, solo por delante de Unión de Todos. También concurrió por Teruel, a pesar de que Alberto Saura, su líder, se había presentado por Murcia en las anteriores citas. En esta ocasión, el candidato –cuyo objetivo era "eliminar el terrorífico sistema capitalista por uno en el que todo sea de todos"– no repite.

La provincia turolense es la que más novedades presentará el domingo, ya que además de Teruel Existe (que sí que opta de verdad a un escaño) se incorporan las candidaturas del Partido Comunista Obrero Español, la Federación de Independientes de Aragón y Auna Comunitat Valenciana, un partido valenciano "liberal y progresista" que ha decidido presentarse por Teruel, además de por Valencia y Castellón.

Por la provincia de Zaragoza, la novedad –además de Más País-CHA– es el Movimiento Social Aragonés. En sus estatutos, defienden que su objetivo principal es "el regreso a los valores y derechos fundamentales de la persona". Se definen como un movimiento "patriótico y regionalista" y de "vocación cristiana". Su mitin central es el viernes, y a los asistentes se les exigirá ir con una bandera de España o Aragón. Eso sí, dicen que "no se permitirá la entrada a la prensa perniciosa"..