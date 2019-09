El PAR se desdice y vota ahora en contra de bonificar al 99% el impuesto de Sucesiones

El PAR se ha desdicho este jueves en las Cortes de Aragón de su discurso fiscal y ha votado en contra de una iniciativa del PP para bonificar el impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99% entre padres, hijos y cónyuges. Cuatro meses después de que su líder y actual vicepresidente del cuatripartito de la DGA, Arturo Aliaga, se comprometiera por escrito a impulsar en esta legislatura una reforma para aplicar la bonificación del 99% a cualquier heredero, los aragonesistas se han aliado con la izquierda para evitar con su voto en contra que salga adelante la proposición no de ley que limitaba la rebaja a cónyuges, ascendientes y descendientes. Solo la han respaldado Ciudadanos y Vox.

La coalición formada por PSOE, Podemos, CHA y PAR ha superado así la primera prueba de fuego a la que le sometía la oposición en una cuestión nuclear hasta ahora para los aragonesistas y que centró en buena medida su labor parlamentaria en la pasada legislatura. Así lo demuestra una de las primeras iniciativa del PAR, hace ahora cuatro años, cuando planteó una "reducción progresiva" del impuesto, "dejándolo de manera testimonial, hasta llegar a la bonificación del 99%".

A su actual portavoz en las Cortes, Jesús Guerrero, le ha tocado defender una enmienda para sustituir el texto presentado por el PP, en la que el PAR se desmarcaba definitivamente del compromiso alcanzado por escrito el pasado 14 de mayo con Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía. En su propuesta alternativa, se limitaba a plantear el estudio de eliminación del impuesto siempre y cuando se compense "con otras fórmulas" la disminución de ingresos, a mantener la presión fiscal de Aragón por debajo de la media española y a establecer deducciones en el impuesto de Transmisiones.

Guerrero no ha llegado a justificar el giro político y se ha limitado a defender que su partido ha impulsado bonificaciones en anteriores legislaturas y a sostener que su vocación es la de ir "buscando soluciones". Ha aludido igualmente a que el acuerdo de gobierno recoge, a petición del PAR, promover el estudio de eliminación del impuesto, algo que corresponde, en todo caso, al Estado.

El PP censura la actitud del PAR

La portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, ha considerado "una broma" la enmienda del PAR, al que planteó sin éxito sumarla a su proposición como un segundo punto al no ser incompatibles. Le ha afeado a sus antiguos socios que en campaña electoral firmaran por escrito con Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía llegar más lejos y plantear la bonificación del 99% para todos los grupos de parentesco, algo que no hicieron los populares. «Nosotros ni vamos a ser cobardes ni incoherentes ni irresponsables», ha subrayado en alusión directa a los aragonesistas.

Vaquero ha compartido con José Luis Saz (Ciudadanos) la necesidad de aliviar en Aragón lo que han tildado de "sobrecarga y agobio fiscal" y la diputada de Vox, Marta Fernández, ha ido más lejos al defender directamente la supresión del impuesto, como propone su partido a nivel nacional.

La izquierda ha cerrado filas. El socialista Alfredo Sancho ha apuntado a Aliaga que la proposición del PP era un "cepo" y una "auténtica prueba" a la que estaban sometiendo a los aragonesistas y al acuerdo de gobierno, que aboga por la armonización fiscal. Mientras, Marta Prades (Podemos) ha aludido a que los socios habían sabido salvar sus discrepancias y, al igual que Carmen Martínez (CHA) y Álvaro Sanz (IU), ha defendido la tesis progresista de quien más tiene debe pagar más.

Por su parte, el presidente de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, Francisco Langa, ha lamentado que el PAR haya incumplido su compromiso de bonificar el tributo. "No es de recibo que durante cuatro años lo respaldaran y ahora no voten una proposición que no compromete como un proyecto de ley", ha añadido.