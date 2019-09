Anadón asegura que la inversión crece un 23% frente a la "parálisis" que denuncia el PP

La botella medio llena o medio vacía. Esta es la visión contrapuesta de la inversión autonómica que han expuesto este jueves el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, y la diputada del PP Mamen Susín en su primera cara a cara en las Cortes de Aragón. Susín ha denunciado la “parálisis inversora” de la DGA con una retahíla de partidas aún sin tocar de distintas consejerías, a lo que el veterano socialista ha respondido con las cifras globales de ejecución, superior en un 23% al año pasado al cierre del mes de agosto. Además, ha señalado que solo 18 de los 192 millones presupuestados están bloqueados por el cierre contable.

Susín ha acudido al pleno pertrechada de datos para defender la tesis del parón en las contrataciones, especialmente de equipamientos sanitarios y educativos y que ha extendido a la conservación de la red de carreteras. Así, ha recriminado que las inversiones reales apenas superasen el 30% al cierre de julio, el último dato oficial publicado, y que “apenas” se hayan pagado 49 de los 58 millones ya obligados.

La diputada popular ha querido poner “nombre y apellidos a la parálisis”. Primero ha detallado el grado de ejecución en departamentos clave, del 9% en el IASS y del 12% en Desarrollo Rural al 39% en Carreteras. “Y luego se les llena la boca hablar de territorio y trabajo”, ha espetado.

En la réplica ha continuado directa en el ataque a la gestión de Lambán, al que ha acusado de haber prorrogado las cuentas este año, con la que se pone de bloqueo de nuevas inversiones, “por estrategia electoral”. Así, ha enumerado a actuaciones en las que no se ha gastado ni un euro este año, desde la partida de seguridad vial, los colegios de Nuez de Ebro y de Movera hasta las obras de Sijena y los centro de salud de Valderrobres y del barrio Jesús de Zaragoza.

No se ha quedado a la zaga el consejero de Hacienda, que gracias a disponer de la ejecución de agosto ha podido elevar el grado de compromiso de la DGA. Esto le ha permitido sostener que la inversión ejecutada ascendía a 67,5 millones frente a los 54,9 en la misma fecha de 2018. Anadón ha sostenido que esto no se debe a un “milagro”, sino a la propia programación de inversiones plurianuales que no se han visto afectadas por la prórroga.

Precisamente por esta planificación, Pérez Anadón ha aclarado también que el cierre contable apenas afectará a las inversiones reales. Solo a partidas que suman 18 millones, un 9,74%, aunque ha adelantado que ha excepcionado varias de Educación que suman en torno a dos millones.

El consejero ha admitido que prórroga presupuestaria no es "idílica" para ninguna administración, pero ha negado que Lambán no quisiera un nuevo presupuesto por motivos electorales. "Electoralmente le convendría ejecutar aquello con lo que se ha comprometido", ha añadido.