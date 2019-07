El PP critica que Lambán venda "lo que no ha sido capaz de ejecutar en cuatro años"

El PP vio en el discurso de investidura de Javier Lambán "una impostura". Su portavoz adjunta, Mar Vaquero, acusó al candidato socialista de vender en las Cortes todo lo que "no había sido capaz de ejecutar en los últimos cuatro años". Se refirió así a las 132 medidas acordadas entre PSOE, Podemos-Equo, CHA y PAR en materia de educación, sanidad, vivienda, derechos sociales y economía. "Es un Gobierno de supervivencia para resolver emergencias y urgencias personales", manifestó.

Vaquero aseguró ni Lambán ni sus socios serán capaces de resolver los principales problemas de los aragoneses; no se creyó el mensaje de "moderación y centralidad" lanzado desde la tribuna ni el hecho de que Lambán afirmase que este no será un proyecto de partido. El próximo Ejecutivo, vaticinó, será "una suma de proyectos personales". "A muchos, lo que más expectación les está despertando es saber qué trozo se va a llevar cada uno, qué se va a repartir cada partido que va a conformar este Gobierno", sostuvo.

La portavoz adjunta del PP incidió en que"para gobernar no basta con amontonar una serie de ideas" y presentarlas de una forma "bonita" para que cualquiera las pueda comprar. "Se necesitan medidas que respondan a lo que verdaderamente precisa Aragón, que no se merece ni necesita un reparto del pastel", dijo.A su juicio, la Comunidad necesita "un Gobierno estable". "Y en este, el que van a estar cinco partidos que solamente han puesto por delante el ‘qué hay de lo mío’ y el ‘qué es lo que a mí me va a tocar’ no se van a resolver los problemas de la gente", insistió.

Según los populares, ni Lambán ni el resto de socios han aclarado si bajarán los impuestos. "Hemos oído hablar de armonización. Y cuando esto lo dice el PSOE solo podemos pensar en que los van a subir", afirmó Vaquero. Especialmente crítica se mostró con los anuncios en materia sanitaria, entre los que figuran la finalización de los hospitales de Teruel y Alcañiz. "Son los mismos que en 2015, y nada ha servido para mejorar nuestra Sanidad", comentó.

"Fractura"en educación

Otra parte del acuerdo que chirría, según el PP-Aragón, es la que promete la "convivencia pacífica" entre la educación pública y la privada. "Ha reconocido que todo lo que se ha hecho en los últimos cuatro años ha sido fracturar a la sociedad aragonesa en materia de educación y desde luego, no defender la libertad. Por eso es tan poco creíble este discurso", dijo.

Un camino "coherente"

Lo visto este martes fue, según Vaquero, "una mera escenografía", un "balance" de lo no hecho en la última legislatura en el que, recalcó, "el PP no va a participar". "Más que una superación de barreras ideológicas ha sido forzar e improvisar una serie de acuerdos para ocupar cada uno su sitio en este Gobierno. Lo que necesita Aragón es un camino coherente por el que transitar", opinó.

Los populares, que, como el resto de partidos tendrán oportunidad de contestar este miércoles a Lambán desde la tribuna, continuaron así la línea crítica de las últimas semanas, en las que han acusado a Arturo Aliaga, presidente delPAR, de haberse saltado "todas sus líneas rojas" y de haber mentido a sus votantes.