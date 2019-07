Andadas: el 2 de agosto regresa la Calcenada de Verano

Como cada primer viernes de agosto desde 2002, llega la Calcenada de Verano con un amplio abanico de posibilidades para que todo deportista pueda venir y acercarse a esta comarca tan desconocida, y disfrutar de esta fiesta deportiva que hermana a 18 pueblos de Zaragoza y Soria, a los pies del Moncayo. El último día para inscribirse es el sábado 27 de julio.

La Calcenada, de la mano de sus voluntarios, es una de las pruebas veteranas del ultrafondo nacional. Ahora que se ha producido un auténtico ‘boom’ de carreras de y por montaña, la Calcenada sigue manteniendo ese espíritu que poseían las carreras originales, sigue siendo no competitiva, hasta el punto de que no tiene ni podios. Por supuesto que hay una clasificación, pero el verdadero premio es la satisfacción de completar el recorrido y volver a ver la torre de la iglesia de Calcena, unos metros antes de la meta. Que no sea competitiva, no quiere decir que no haya que luchar y esforzarse mucho por finalizar, las pruebas reinas de 104 y 111 km. Son muy duras y serán un magnífico test para ver nuestras posibilidades en otras carreras o un campo de pruebas donde aprender e iniciarse en las grandes distancias.

Repóquer de pruebas

Queremos que los andarines, corredores, jinetes y ciclistas se sientan protagonistas de un gran reto, un viaje interior e intenso en emociones y sensaciones que empezará el 2 de agosto. Nuestro repóquer de pruebas será muy variado el 2 de agosto: 1. Andando, corriendo o a caballo: 104 km y desnivel positivo acumulado de 2.235 m, difícil; 2. BTT de 111 km y 2.957 m+, muy difícil; 3. BTT de 68 km. y 1.621 m+, difícil; 4. Andando o corriendo: 26 km y 1.280 m+, moderada; 5. Andando o corriendo: 16 km y 620 m+, fácil. Pensando sobre todo en los andarines y corredores que afrontan la prueba reina (104 km), debemos recordar que es importante llegar con una buena forma física, utilizar un calzado probado anteriormente; aunque una parte importante de la prueba se desarrolla durante la noche, estamos en agosto y nuestra piel sufrirá cuando salga el sol, habrá que llevar gorra, ropa clara y crema solar.

Una pequeña reserva de alimento y un bidón en la mochila no nos estorbará, aunque habrá 21 avituallamientos de sólidos y líquidos. Otros elementos recomendados son la linterna o el chaleco reflectante (hay algunos tramos de carretera) y, especialmente para los andarines, un pequeño paraguas a modo de sombrilla, que se apreciará verdaderamente a partir de Talamantes y en la subida a la Tonda, más si las temperaturas son anormalmente altas.

Los ciclistas tendrán dos recorridos exigentes, especialmente el de 111 km, que transita por pistas que entran en el Parque Natural del Moncayo y permiten admirar los cortados de la Muela y el Cerro Morrón. En este caso contaremos con seis avituallamientos. Nos esperan largas subidas y bajadas vertiginosas por pistas anchas pero pedregosas.

Queremos agradecer la colaboración de los voluntarios, sin ellos estas pruebas serían inviables, y destacar el apoyo de la DPZ. Más información aquí y el teléfono 671 249 489.