Teruel, a superar el doble bloqueo de las comunicaciones y la despoblación

-

"Me alegraría que llegasen nuevas titulaciones a la universidad"

Belén Royo adora la plaza del Torico. "Mis abuelos tienen el quiosco de prensa allí, gané mis primeros sueldos en ese quiosco. Cuando veo la estampa del Seminario al llegar de fuera ya me da un vuelco el corazón, estoy en casa". Su abuela Antonia y sus padres inculcaron en Belén ese amor por la tierra que le vio nacer. "Tenía ganas de acabar la carrera para volver a disfrutar de la ciudad, salir los domingos a tomar algo por el Ensanche... una alegría muy grande para mí sería ver la consolidación de la universidad en Teruel, que llegasen más titulaciones y que los jóvenes no tuvieran que marcharse obligatoriamente a estudiar fuera muchas carreras. Cuando se van, muchos ya no regresan a vivir, aunque luego vuelvan en las fiestas. Para mí, la Vaquilla es una gran emoción; mi padre corría el toro ensogado, me llevaba a vivir la fiesta por la calle… yo estoy transmitiendo ese mismo amor a mis hijos".